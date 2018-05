FOTO/ Ultimul film al lui Porumboiu, ”Fotbal infinit”, transpus în teren pe un stadion din Vaslui

”Fotbal infinit”, ultimul film al regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, lansat în luna februarie la Festivalul de film de la Berlin, a fost ”jucat”, luni, în premieră, pe un stadion omologat de fotbal din municipiul Vaslui. Însă, spre deosebire de peliculă, actorii au fost jucători de fotbal de la o echipă de Liga a V-a din județul Vaslui.

În fapt, subiectul filmului, revoluționarea regulamentului de fotbal, a fost transpus în practică, sub privirile celui care a venit cu această idee și este personajul principal al filmului lui Porumboiu, respectiv Laurențiu Ginghină, un angajat al Prefecturii Vaslui.

”Astăzi (n. red – luni), aici, la Vaslui, am dezvoltat ceea ce am făcut în film. Însă, spre deosebire de peliculă, unde am complicat regulile, aici le-am simplificat și le-am adus la un nivel practic, jucabil, cum s-ar spune. Ideea principală este simplificarea fotbalului actual, printre altele cu eliminarea offside-ului”, a declarat, luni, pentru Libertatea Laurențiu Ginghină.