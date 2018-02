Victor Slav s-a accidentat pe pârtia de schi acum două week-enduri și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Realizatorul emisiunii Wowbiz a fost speriat înainte de operație, fiind îngrijorat de anestezia pe care medicii i-au făcut-o în coloană.

Accidentul s-a petrecut într-o mini vacanță de week-end la munte, pe pârtia de schi. Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stâng și se va reface în timp.

Operația i-a dat de furcă prezentatorului TV, care a avut emoții, în special, din cauza unei proceduri medicale destul de comună: anestezia în coloana.

Despre operația prin care a trecut soțul ei, Bianca Drăgușanu a declarat că s-ar opera în locul lui dacă ar putea, dezvăluind frica lui Victor în ceea ce privește anestezia: „I-am spus că dacă aș putea m-aș opera eu în locul lui. E un pic fricos, are o problemă cu anestezia. Eu mi-am rupt piciorul pentru că mi-am parcat mașină lângă un canal descoperit. Și m-am dat jos din mașină și am căzut in canal”, a spus Bianca.

Din fericire, operația de sutură a tendoanelor a fost reușită, iar Victor, după câteva săptămâni în care nu are voie să calce pe picior și va merge doar cu cârje, se va recupera.