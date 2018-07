În timp ce mulți dintre copiii de la oraș strâmbă din nas când părinții lor le spun că trebuie să meargă, din nou, în vacanță într-o stațiune de pe litoralul românesc, sute de elevi din județul Vaslui trăiesc bucuria supremă de a petrece cinci zile într-o tabără socială. Deși, la prima vedere, ar părea că li se oferă doar minimum de confort, în hoteluri ridicate în comunism, în care nu s-a mai dat cu var de zeci de ani, copiii care vin de la țară în aceste tabere organizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Vaslui sunt fericiți, pentur că au parte de experiențe inedite pentru ei.

Unii dintre copii descoperă, în era în care vorbim despre colonizarea altor planete, bazinul de toaletă, în locul WC-ului din fundul curții și piscina cu tobogane, care nu seamănă cu locul lor obișnuit de scăldat, gârlă de la marginea satului. Pentru că li s-a părut cu adevărat o minune, unii și-au făcut la propriu cruce când au văzut că apa din bazinul de înot este mai limpede decât cea pe care o aduc cu gălețile acasă de la fântâna din sat.

Deși nu mai ocupă un loc fruntaș în topul sărăciei, Vasluiul beneficiază de cele mai multe locuri oferite de Ministerul Tineretului și Sportului pentru tabere sociale. Drept dovadă stau cele 333 de locuri primite de DJST Vaslui în această vară pentru elevii din mediul rural cu situații materiale precare, dar cu rezultate bune la învățătură. Ca o comparație, există județe precum Giurgiu sau Caraș-Severin, cărora le-au fost aprobate 11, respectiv 32 de locuri.

“Numărul locurilor de tabere sociale a fost suplimentat până la 446, la care se adaugă 90 de locuri pentru copiii cu dizabilități și cele suplimentare solicitate de către primării și plătite de la bugetele locale. O parte dintre elevi merg în tabără la Poiana Căprioarei, alții se duc la Eforie Nord sau la Codrii de Aramă, în județul Botoșani. Însă, mai nou, am deschis tabăra urbană de la sediul direcției din municipiul Vaslui, o chestiune de un real succes. Și asta nu o spun eu, ci copiii și profesorii care vin la noi” , a declarat pentru Libertatea directorul DJST Vaslui, Răducu Tatu.

Programul elevilor care vin în taberele urbane este unul care, pentru mulți dintre orășeni, ar părea banal. Pe copiii din mediul rural care ajung pentru prima dată la oraș este însă ceva care-i marchează pe viață. De la exercițiile de înviorare și mâncatul la restaurant, în colectivitate, și până la jocurile de biliard și bowling ori scăldatul în piscină, totul pare desprins din cărțile de bibliotecă sau din filmele de la televizor. Până și vizitele la muzeu sau la unele obiective turistice locale, cum ar fi Curțile Domnești de la Vaslui sau Mausoleul lui Peneș Curcanul din Cimitirul “Eternitatea” le par lucruri fantastice, cu care nu credeau că se vor întâlni vreodată în viață.

Copiii care au avut norocul să prindă un loc într-o tabără socială sunt încântați de ceea ce li se oferă în cele – “așa de puține” – cinci zile de vacanță. Multora dintre ei le este greu să se exprime, să ne împărtășească trăirile pe care le au.

“Nu am crezut că voi ajunge vreodată într-o astfel de tabără. Sunt în clasa a III-a și nu am mai fost niciodată. Părinții nu au posibilitatea să ne trimită în vacanță, pentru că doar tata are serviciu. Noi suntem șase frați și vă dați seama că fiecare ar vrea să meargă. M-au chemat de la școală și mi-au zis că mă încadrez să plec în tabără. Este foarte bine aici. Îmi place și la școală, dar parcă aș sta numai într-o astfel de vacanță”, ne-a mărturisit Daniel, un băiat de 9 ani din Ciocani.