Aproximativ 400 de suporteri ai echipei ASU Politehnica, dar și timișoreni de toate vârstele au mărșăluit, sâmbătă seară, pe străzile Timișoarei, pentru a le aduce un omagiu celor care și-au dat viața pentru libertate în urmă cu 28 de ani. Ei au scandat și au aprins torțe pe un drum pe care l-au făcut în mai bine de două ore.

„Eroii nu mor niciodată”, „Cine uită, e complice”, „Păcat, păcat de sângele vărsat”, „O dorință sinceră, România liberă!”, „Jos comuniștii”, „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat”, „Libertate”, „Refuz, rezist, sunt anticomunist” sunt doar câteva dintre mesajele transmise de cei care au participat la Marșul Revoluției.

Cei aproape 400 de oameni au pornit din Piața Maria, locul de unde a pornit Revoluția din Decembrie 1989, s-au oprit la Catedrala Mitropolitană Timișoara, unde au aprins candele în memoria eroilor, dar și în Piața Victoriei, unde s-a strigat pentru prima dată „Libertate” în urmă cu 28 de ani. Acolo au spus „Tatăl nostru” și au ascultat o poezie despre eroi. Și-au continuat drumul spre Memorialul Revoluției, un loc care amintește de momentele de acum 28 de ani, iar apoi au mers la Cimitirul Eroilor, unde arde Flacăra Revoluției. Acolo au depus coroanele pe care le-au cărat pe brațe și au spus o rugăciune.

Liderul suporterilor, Sebastian Novovic, spune că tot mai mulți tineri participă an de an la Marșul Revoluției și că tradiționala manifestare încă ține vie flacăra Revoluției. Din păcate, spune el, spiritul Revoluției se risipește încet-încet.

„E important să ieșim, să le reamintim timișorenilor ce s-a întâmplat în Decembrie 1989 și că foarte multe se datorează celor întâmplate atunci. Trebuie să nu uităm. Cine uită e complice. Spiritul Revoluției se mai păstrează încă, dar încet-încet se risipește. E important însă că mai există flăcări care ard. Dar se vede, noi observăm în fiecare an, în timpul marșului, că oamenii sunt tot mai dezinteresați de ceea ce s-a întâmplat atunci. Mă bucură, pe de altă parte, că an de an văd foarte mulți tineri, unii care vin chiar dacă poate nici nu erau născuți atunci, dar știu din poveștile părinților sau ale fraților ce s-a întâmplat și conștientizează că e important să fie aici”, a explicat liderul Druckeria, asociația suporterilor care a organizat marșul.

Marșul Eroilor a ajuns la ediția cu numărul 12. Au participat și microbiști din Galați, București sau Cluj.