O funcționară îl acuză pe primarul unei comune din Maramureș că a pus-o să facă șmotru la casa unei mari șefe de la MAI: „Ea mi-a zis să revin la toaletă, că nu-i suficient de spălată. Asta a fost revoltător”

Scandalul a izbucnit la finalul lunii octombrie, când secretara generală a Primăriei Coroieni, Luminița Tămășel-Țurcaș, a făcut o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș. Ea susține că, pe 24 august, Gavril Ropan le-a cerut angajaților, în timpul programului, să se deplaseze la casa părintească a Ștefaniei Ferencz pentru a face curățenie sub supravegherea acesteia.

„Primarul ne-a amenințat și ne-a dat de înțeles că are obligații față de persoana respectivă”, a susținut secretara din Coroieni.

Luminița Tămășel-Țurcaș. Foto: Facebook

Cazul a ajuns în presă în ianuarie, semnalat prima oară pe site-ul vasiledale.ro, iar de atunci, primarul a întreprins acțiuni prin care să forțeze destituirea secretarei. A notat-o cu nesatisfăcător la un raport de evaluare, dar, spune angajata primăriei, a refuzat să-i dea copia documentului pentru a putea depune o contestație.

Mai mult, pe 20 ianuarie a sesizat Comisia de disciplină a Prefecturii Maramureș căreia îi cere acordul pentru destituirea secretarei generale sau pentru mutarea ei la altă unitate teritorial administrativă.

Potrivit Legii administrației publice, eliberarea din funcție, precum și sancționarea disciplinară a secretarului, se fac de către prefect.

„O femeie periculoasă” versus „Nimeni nu e mai presus de lege”

Însărcinată, secretara a intrat în concediu medical. Spune că a fost recomandarea medicului, pentru a nu a periclita sarcina în urma stresului provocat de disputa cu primarul.

„Zice doctorul că-i de tri luni, dar nu-i de tri, da mă rog”, contestă Gavril Ropan cât are sarcina femeii.

Cele două părți prezintă versiuni diferite asupra felului în care s-au derulat lucrurile în ziua de 24 august. Libertatea a stat de vorbă atât cu secretara, cât și cu primarul Ropan. Primarul a chemat în ajutor și două dintre angajatele sale, de la contabilitate, să-i susțină mărturia. Acestea au făcut-o, dar au cerut apoi ca numele lor să nu fie menționate în ziar.

Primarul a sugerat ca declarațiile să fie trecute în articol, dar ca și când ar fi fost oferite de alți doi angajați, bărbați. Ropan spune că secretara îi amenință pe toți cu înregistrări pe care le-a făcut cu telefonul prin birouri. „E o femeie periculoasă, cred cu tărie că Parchetul va îndrepta lucrurile. Te aduce în starea de nervi și te înregistrează cu telefonul”, spune primarul.

Primarul Gavril Ropan. Foto: Facebook

Luminița Tămășel lucrează de aproape 10 ani în Primăria Coroieni. Spune că a obținut postul prin concurs, ca să vină mai aproape de casă, după ce fusese o vreme juristă la o firmă de transporturi din Sibiu. Și-a înrămat în birou, la Coroieni, un tablou în care apar următoarele elemente: o balanță, cu ciocan judecătoresc, Constituția României și mesajul „Nimeni nu e mai presus de lege”.

Insistă că servește „interesele statului și ale cetățenilor” și nu pe cele ale primarului, și că s-a simțit umilită când a fost trimisă să facă curat în casa secretarei generale din Ministerul Afacerilor Interne.

A povestit pentru ziar că în dimineața zilei de 24 august a fost convocată în biroul primarului, „care a dispus să mergem, eu și colegele mele, la aproximativ 200 de metri de instituție, la casa doamnei Ștefania Ferencz, s-o ajutăm la curățenie”. I-a spus lui Ropan că e o zi de miercuri, în timpul programului, dar primarul ar fi replicat că nu e nicio problemă și că va trece și el mai târziu pe la casa reprezentantei MAI.

Acțiunea de curățenie la care a fost trimisă Luminița Tămășel-Țurcaș

Secretara primăriei, referenta agricolă, managera de proiect, două contabile, femeia de serviciu și doi muncitori au făcut parte din echipa trimisă la curățenie. Ferencz a fost foarte distantă, povestește Luminița Tămășel. Nu i-a întrebat nici măcar dacă doresc un pahar cu apă, continuă secretara: „M-a frapat că Ștefaniei Ferencz i se părea normal ca noi să fim acolo. Ne-a repartizat pe zone ale casei. Mie și managerei de proiect ne-a picat baia. O zis către mine și către ea să mergem să facem curat în baie”.

„A venit în inspecție și mi-a zis să revin la toaletă”

Aceasta spune că a muncit șase ore în casa secretarei din ministerul condus de Lucian Bode, de la 10.00 la 16.00. Ferencz a trecut de mai multe ori să evalueze munca funcționarilor din primărie, dar n-a stat prea mult, pentru că ar fi alergică la praf, spune secretara din Coroieni. Spre final, Ferencz ar fi cerut să se revină cu șmotrul la vasul de WC.

Acțiunea de curățenie la care a fost trimisă Luminița Tămășel-Țurcaș

„Asta a fost revoltător. I-am spălat inclusiv pereții din baie, gresia, faianța, geamurile. A venit în inspecție și mi-a zis să revin la toaletă că nu-i suficient de spălată. Către managerul de proiect a zis să șteargă lustra, că avea o aplică-n baie. Mi-a și zis colega: «tu, asta chiar își bate joc de noi!» Categoric, cum se poate ca noi, angajații statului, să venim să spălăm wc-uri?”, a povestit secretara primăriei.

„Hoațelor, ați furat lănțișoarele de aur?!”

Spre final a venit și primarul, iar bucătăreasa Centrului social pentru persoane în vârstă din comună a adus mâncare pentru oaspetele de vază de la București, o mămăligă cu brânză, mai spune Luminița Tămășel.

Acțiunea de curățenie la care a fost trimisă Luminița Tămășel-Țurcaș

În următoarea zi, primarul Ropan a început să se răstească la colaboratoarele din primărie încă de cum au ajuns la birou, povestește secretara. Le-a acuzat de furt, după ce Ferencz s-ar fi plâns că lipsesc bijuterii din casă. „Hoațelor, a început să strige, scoateți bijuteriile, care ați furat lănțișoarele de aur? Referenta agricolă, care e mai sensibilă, s-a apucat să plângă”, își amintește secretara.

S-au dus la Ferencz acasă să lămurească situația și s-a dovedit că acuzațiile erau neîntemeiate. La întoarcere, primarul le-a chemat din nou în birou. „Ne-a zis că Ștefania Ferencz e mulțumită de doar doi dintre noi, de cum ne-am achitat de sarcini: de unul dintre muncitori și de referenta agricolă. Și că ei să se întoarcă la curățenie. Referenta agricolă s-a apucat din nou să plângă, că ea nu mai merge, dacă a fost făcută hoață. Primarul i-a transmis că dacă refuză, își poate căuta alt serviciu”, a mai spus angajata primăriei.

Primar: „S-au dus s-o salute și să bea o cafea”

Gavril Ropan refuză categoric versiunea Luminiței Tămășel-Țurcaș. Spune că n-a trimis pe nimeni la Ferencz acasă și că angajații primăriei au dorit să meargă, inițial doar pentru o vizită de curtoazie, „s-o salute și să bea o cafea”.

„Secretara s-a pus a hori, o mers cântând pe drum de bucurie, că avea un interes la Ștefania”, zice Ropan, după care prezintă ceea ce numește „adevărul adevărat”.

„Dacă un primar dispune o ilegalitate, așa cum susține ea, tu poți refuza, nu? Că doar nu puteam s-o iau de mână s-o duc, n-o puteam sancționa, nu puteam să-i fac nimic. Așa am înțeles de la colege că s-au dus la o cafea, cum această femeie e de aici din localitate, localitatea e mică, o fo la o cafea”, susține primarul.

„Și io vă spun exact cum s-o derulat”, continuă el. „După ce-o băut cafeaua și or mâncat și mămăligă cu brânză, ca să înțelegeți, toate fetele, Ștefania le-a spus: «Io mă ridic, că am de făcut curățenie». Ea avea două femei aduse, două colege de la Cluj, bănuiesc că plătite, s-o ajute la curățenie. Și fetele mele de aici de la Primărie s-au oferit – patru și nu opt câte zice secretara – și au zis: putem să te ajutăm și noi o oră, că bănuiesc că nu ne-o certa șeful? Șeful fiind eu. Ăsta-i tot adevărul”.

„Am leșinat de două ori în primărie”

Ropan conduce din 2004 comuna maramureșeană și e și vicepreședintele Departamentului pentru strategii și relații publice din cadrul Biroului Politic Județean PNL Maramureș. Se laudă că este primul pe țară în ceea ce privește absorbția de fonduri europene și guvernamentale. Cu nervii ar sta mai rău din cauza secretarei. Funcționara l-a înregistrat în momentul în care o înjura, dar Gavril Ropan își acordă circumstanțe atenuante.

„Mă presează avocații să-i fac denunț penal, că m-o înregistrat la mine în birou. Biroul primarului, al prefectului, al președintelui CJ, al ministrului sunt zone de securitate”, spune Ropan.

„Am înjurat-o, recunosc, nicio problemă. Dar știți ce făcea? Mă provoca mai întâi, îmi arunca tot felul și după aia pornea telefonul. Să vă mai spun ceva: am leșinat de două ori în Primărie, o dată m-o dus Salvarea. Pentru că nu puteam să mă exteriorizez, pentru că nu-mi permite calitatea asta de demnitar și nu-s o persoană de aceea. Și dacă n-am putut să mă răsuflu, să mă descărc nervos, am făcut criză. Venea, mă provoca și ca oricare om îmi ieșeam din fire. Eu am o vârstă, 65 de ani, îs cu nervii la pământ. Și ea pornea telefonul. Vi se pare normal?”, întreabă primarul.

„De când mă știu, am fost șef. De când am terminat școlile, am avut subordonați. N-am dat pe nimeni afară. Nici pe ea nu mă gândeam s-o dau afară, dar un pic s-o trag la semne mi se pare normal”, adaugă Ropan.

Ștefania Ferencz: „Nu am nicio cunoștință cu privire la cele relatate”

Luminița Tămășel speră ca ancheta să facă lumină în cazul de la Coroieni. Crede că restul colegilor nu sunt alături de ea de teamă că-și vor pierde joburile. Ea însăși a așteptat două luni până să se adreseze Parchetului, pentru că s-a temut de consecințe.

Insistă că ar fi o practică obișnuită printre angajatele instituției să meargă la curățenie atunci când le-o cere primarul. Mai mult, acesta și-ar aduce hainele boțite la serviciu ca să-i fie călcate. După ce a făcut sesizare la Parchet, una dintre măsurile pe care le-ar fi luat primarul a vizat tot colectivul. Tocmai pentru a-i mobiliza pe ceilalți împotriva ei, spune secretara.

„A dispus angajaților să vină la mine în birou, să mă ia de brațe și să mă scoată afară și să-mi ia și telefonul personal. Timp de trei săptămâni, ne-a obligat să stăm peste program cu o jumătate de oră. A zis că se aplică sancțiunea toți pentru unul și unul pentru toți. Le-a interzis la angajați să vorbească cu mine, de-abia îmi dau bună dimineața.

Mă văd ca pe un dușman, că le-am reclamat acțiunea de curățenie. Iar el se poartă ca un baron local. Tot zice: vezi ce e aici? Eu am făcut tot. Domnule primar, pentru tot ce am muncit la primărie, eu sau dumneata sau orice alt angajat al statului, am fost plătiți. N-am venit niciunul să muncim pe gratis la stat, nici măcar o zi, să facem o pomană”, a mai spus secretara.

În tot scandalul iscat, secretarul general de la ministerul lui Bode, Ștefania Ferencz, s-a limitat să ofere o declarație concisă pentru Kanal D: „Am văzut și eu în presă acest material. Nu am nicio cunoștință cu privire la cele relatate”.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea Ștefaniei Ferencz, atât prin mesaje transmise pe telefon, cât și printr-un e-mail adresat Biroului de Presă al MAI. Până la momentul publicării articolului, nu am primit niciun răspuns.

Cariera Ștefaniei Ferencz, legată de ascensiunea lui Boc

Ascensiunea Ștefaniei Ferencz e legată de cariera politică a lui Emil Boc și de naveta acestuia între demnitatea de primar al Clujului și cea de prim-ministru. A început în 2001, an în care Ferencz a terminat Dreptul la București și a devenit director de cabinet al deputatului PD Emil Boc.

Ștefania Ferencz. Foto: Hepta

În intervalul 2004-2009, l-a urmat pe Boc la Cluj, în poziția de director de cabinet al primarului, pentru a se întoarce la București când acesta a fost numit prim-ministru. Din 2019, este numită secretar general în Ministerul Transporturilor, condus la acea vreme de Lucian Bode. Îl va urma pe Bode și la MAI, în 2020, tot pe funcția de secretar general.

Presa a scris de-a lungul vremii despre „sinecurile” Ștefaniei Ferencz, numită prin tot felul de consilii de administrație ale unor companii de stat, la CNAIR, CFR SA, ROMATSA sau Eximbank SA.

În 2021, conform declarației de avere, câștiga în jur de 33.000 de lei pe lună.

„Ferencz a devenit expertă în aproape orice: de la securitate și bună guvernare, la diplomație, patrimoniu energie, asigurări, finanțare strategică și, mai nou, transporturi. Mai peste tot, joburile la stat au fost dublate de numiri în consilii de administrație, care să-i asigure venituri de măcar 100.000 de euro pe an”, scria Valeriu Nicolae, în 2021, pentru Libertatea.

