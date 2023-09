Gabriel are nevoie de 30.000 de euro pentru a fi tratat în Mexic. Bărbatul a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, iar șansa lui este un transplant cu celule stem

Gabriel Drăgan, în vârstă de 42 de ani, din București, a intrat în urmă cu exact un an în vâltoarea unei acerbe încleștări în care miza este chiar viața lui. Medicii l-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică – o boală neurologică foarte rară -, care într-un ritm accelerat îi distruge întregul sistem muscular. Specialiștii care l-au consultat și tratat i-au recomanat tratamentul cu celule stem, o procedură care-l poate ajuta să treacă mai ușor peste suferințe. Însă pentru a ajunge în Mexic, unde dosarul medical i-a fost studiat, Gabriel are nevoie de 30.000 de euro.

Dramatica poveste a lui Gabriel – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – și-a scris primele file în luna septembrie a anului trecut. Primele semne că ceva nu e în regulă cu organismul său au fost ușoare probleme legate de articularea unor cuvinte. Dar destul de repede bărbatul a observat că lucrurile se complică, pentru că au început să-l lase puterile, să nu mai poată să țină în mâini obiecte nu foarte grele. A fost semnalul de alarmă care l-a făcut să ia calea medicilor pentru a afla care este cauza acestor stări.

Primul drum l-a făcut la medicul de familie, iar apoi a cerut părerea unui neurolog, însă specialistul nu a putut să afle cauza suferințelor sale. Nici investigațiile computerizate nu au scos la iveală ce boală cumplită „mușcase” din trupul bărbatului. Disperat, a cerut chiar și părerea unui gastroenterolog și a unui pneumolog. Nici unul dintre ei nu a putut da un verdict medical.

Abia după mai bine de jumătate de an, Gabriel – care între timp trecuse și printr-o electromiografie (EMG), o procedură de testare a reacției mușchilor care erau din ce în ce mai afectați – a aflat cruntul adevăr. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davilla l-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA).

„Totul a început cu niște probleme cu vorbirea, cu articularea unor cuvinte. Am observat că nu le mai pot pronunța cum trebuie. Apoi, am observat că nu mai am putere în mâini. Într-o zi, în atelierul de mobilă al unui prieten mi-a scăpat din mână o bormașină, un lucru total anormal… În mai puțin de o săptămână de la acel moment eram deja în cabinetele doctorilor. Medici de familie, neurologi și chiar gastroenterologi și pneumologi. M-am dus peste tot…

Am fost pus să fac sute de analize de sânge, multe foarte scumpe, RMN cerebral și cervical CT toracic, radiografii pulmonare… Nimeni nu a găsit nimic care să aibă legătură cu simptomele. Abia după vreo jumătate de an, în aprilie 2023, am aflat ce mi se întâmplase. La Spitalul Militar din București am fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. O veste devastatoare, care m-a șocat și mi-a schimbat complet viața…”, ne-a spus Gabriel Drăgan, 42 de ani, inginer mecanic de profesie, cum a început coșmarul.