Furtuna violentă a blocat aproape complet traficul din orașul aflat în apropiere de Stuttgart. 250 de pompieri au fost trimiși în zonele afectate, în special pentru a îndepărta gheața de pe străzi, dar și apa din subsolurile inundate.

Traficul a fost blocat complet pe unele porțiuni și autoritățile au scos pe străzi utilajele de deszăpezire. 250 de pompieri au fost trimiși în zonele afectate, în special pentru a scoate apa din subsolurile inundate.

A fost nevoie inclusiv de folosirea unor utilaje pentru deszăpezire, iar canalizarea orașului a fost blocată mai multe ore din cauza cantității mari de gheață.

Potrivit autorităților locale, nu au fost victime.

În Slovenia, însă, trei oameni au murit, în urma unor inundații catastrofale. Ploile torențiale au provocat viituri violente în mai multe zone din nordul și vestul țării, după ce a plouat în 24 de ore cât într-o lună.

În unele locuri, apa a crescut atât de repede, încât unii locuitori nu au putut fi evacuați decât cu elicopterele.

Rok shares some clips of the situation in the flooded areas of Slovenia.



“Stay safe 🇸🇮🥺❤️”



©️rok_mozic9 via IG story pic.twitter.com/OaGMI331DV