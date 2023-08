„Declaraţia domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, a transmis Guvernul pentru sursa citată.

Executivul precizează că „încă din prima clipă, aşa cum a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, România a activat, începând de sâmbătă noaptea, Mecanismului european de protecţie civilă pentru transferul persoanelor rănite în exploziile de la Crevedia, în unităţile medicale din străinătate”.

„Până în prezent, un număr de 12 pacienţi cu arsuri grave pe o suprafaţă corporală cuprinsă între 10 şi 80% au fost transferaţi în spitale din străinătate – în Belgia (2 pacienţi), Italia (2 pacienţi), Austria (3 pacienţi), Germania (4 pacienţi) şi Norvegia (un pacient). Prioritatea prim-ministrului şi a Guvernului a fost şi rămâne salvarea cât mai multor vieţi ale celor care au suferit răni grave în urma exploziilor”, arată Guvernul.

Executivul mai subliniază că „decizia a fost luată în baza evaluării medicilor specialişti pentru asigurarea celor mai bune îngrijiri pacienţilor răniţi”.

Imagini cu căștile topite ale pompierilor care au intervenit la Crevedia. „Echipamente uzate, uniforme găurite, roboții pot fi controlați doar la o distanță de 300 de metri"

„Datele arată că situaţia medicală a fost gestionată foarte bine. După tragedia de la Crevedia a fost activat în spitale Planul Alb de urgenţă pentru a asigura resursa umană şi echipamentele necesare unei cât mai bune asistenţe medicale persoanelor în suferinţă. Medicii şi toate cadrele medicale s-au mobilizat extraordinar pentru a salva viaţa celor răniţi”, mai spune Guvernul.

Victor Ponta, consilierul onorific al premierului Ciolacu, a declarat într-o intervenţie la România TV, în contextul incendiului de la Crevedia, că spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienţii în stare bună, iar pacienţii în stare rea sunt lăsaţi în România, să moară aici.

Consilierul onorific al ministrului sănătăţii, Gabriel Diaconu, a reacţionat, afirmând că medicii nu pot omorî, cu bună ştiinţă, un pacient netransportabil prin decizia de a-l trimite cu avionul în altă ţară, când însuşi zborul ar putea să-i fie fatal. „Restul sunt, simplu spus, baliverne”, a adăugat Diaconu.

