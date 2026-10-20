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Guvernul Luca Niculescu merge astăzi la vot în Parlament. Are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Foto: Dumitru Angelescu
Foto: Dumitru Angelescu
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Luca Niculescu
Luca Niculescu, premierul desemnat al României, într-o conferință de presă. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea.
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România ar putea avea astăzi, 20 octombrie 2026, un nou Guvern cu puteri depline, după aproape șase luni de criză politică. Cabinetul propus de Luca Niculescu ajunge în fața Parlamentului, unde deputații și senatorii vor decide dacă îi acordă votul de încredere. Premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar partidele care au anunțat că îl susțin pot asigura acest număr.

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Guvernul Luca Niculescu, la vot în Parlament marți, 20 octombrie, de la ora 14.00

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, 20 octombrie, de la ora 14.00, pentru dezbaterea programului de guvernare și votul de învestire a Cabinetului propus de Luca Niculescu. Este a patra încercare de formare a unui Guvern după demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan, în mai 2026, scrie News.ro.

Programul aprobat de conducerea Parlamentului prevede încheierea audierilor miniștrilor în cursul dimineții, urmată de ședința comună a celor două Camere. Luca Niculescu va prezenta în fața parlamentarilor echipa și programul său de guvernare. Vor urma dezbaterile politice, apoi votul decisiv. Pentru a fi învestit, Guvernul trebuie să obțină voturile favorabile ale majorității deputaților și senatorilor, respectiv minimum 233. Votul este secret, cu bile, iar rezultatul va stabili dacă Luca Niculescu poate prelua conducerea Executivului.

Cine susține Guvernul Niculescu. Calculele pentru cele 233 de voturi

Premierul desemnat are susținerea mai multor formațiuni și grupuri parlamentare, deși nu toate vor face parte din viitorul Guvern. PSD este singurul partid care a decis să intre efectiv la guvernare, în timp ce PNL și UDMR au anunțat că vor acorda votul de învestire fără să ocupe funcții ministeriale. Guvernul mai beneficiază de sprijinul anunțat de grupul minorităților naționale și de grupul parlamentar Uniți pentru România.

Aceste formațiuni și grupuri ar putea aduna 279 de voturi, cu 46 peste pragul necesar pentru învestire, dacă parlamentarii lor votează conform angajamentelor anunțate. Opoziția față de Cabinet a fost exprimată de USR și AUR. USR a decis să voteze împotriva Guvernului, criticând influența pe care PSD ar urma să o aibă asupra Executivului. AUR a respins, la rândul său, susținerea Cabinetului și a cerut alegeri anticipate.

Ultimii cinci miniștri ai Guvernului Niculescu sunt audiați astăzi

Înaintea votului, alți cinci candidați propuși pentru funcțiile de ministru trebuie să treacă prin audierile comisiilor parlamentare. Marți, de la ora 9.00, este programat Radu Marinescu, propus de PSD pentru Ministerul Justiției. La ora 9.30 urmează Alexandru Mihai Ghigiu, nominalizat pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar de la ora 10.00 va fi audiat Sebastian-Dănuț Neculăescu, propus la Ministerul Afacerilor Externe. De la ora 10.30, parlamentarii îl vor audia pe Florin Manole, nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ultima audiere programată începe la ora 11.00 și îl vizează pe Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății.

Potrivit calendarului parlamentar, audierile se vor încheia până la ora 12.00, urmând ca plenul reunit să se întrunească două ore mai târziu.

Primii 13 miniștri au primit avize favorabile luni

În prima zi a audierilor, luni, 19 octombrie, toți cei 13 candidați examinați de comisiile parlamentare au primit avize favorabile. Printre aceștia se află Marian Neacșu, propus pentru funcția de vicepremier și ministru de interne, Alexandru Nazare, propus la finanțe, Dumitru Chisăliță, nominalizat pentru energie, și Florin Barbu, propus la agricultură.

Au mai fost avizați favorabil Ștefan Radu Oprea pentru apărare, Daniel Zamfir pentru economie, Ștefan Ovidiu Popa pentru transporturi, Alexandru Stoica pentru dezvoltare și Natalia Intotero pentru mediu. Au trecut de audieri și Sorin Costreie, propus pentru educație, Sorin Ionescu, nominalizat ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, Bogdan Dumitru, propus ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, precum și Ioana Ciocan, propusă la cultură.

Deși toți au primit avize favorabile, audierile nu au fost lipsite de divergențe între reprezentanții partidelor. Au existat schimburi de replici între parlamentari PSD și PNL, inclusiv la audierile pentru agricultură și apărare.

Guvernul Luca Niculescu va avea 18 miniștri. PSD controlează majoritatea portofoliilor

Lista depusă la Parlament cuprinde 18 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați. Doisprezece dintre candidați sunt propuși de PSD, inclusiv ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar. Ceilalți șase sunt prezentați drept independenți sau tehnocrați. PSD va conduce ministere importante, printre care Internele, Justiția, Apărarea, Sănătatea, Munca, Transporturile și Agricultura. Finanțele, Energia, Externele, Educația și Cultura sunt repartizate unor miniștri prezentați drept independenți.

Luca Niculescu, fost jurnalist și diplomat, a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie, după consultările cu partidele parlamentare. Premierul desemnat a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament pe 15 octombrie.

Ce promite Guvernul Niculescu: pensii, facturi la energie și bugetul pentru 2027

Noul Executiv ar urma să preia conducerea țării într-o perioadă cu probleme bugetare și cu mai multe decizii economice importante amânate. În programul de guvernare, Luca Niculescu propune o rectificare bugetară care să asigure finanțarea serviciilor publice, inclusiv a spitalelor, aprovizionarea cu medicamente și plățile către administrațiile locale. O altă prioritate este adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, până la sfârșitul acestui an.

Programul include și sprijinirea persoanelor vulnerabile în plata facturilor din sezonul rece, măsuri pentru relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și creșterea veniturilor colectate la buget. Documentul prevede o indexare prudentă a pensiilor începând din 2027, în limitele permise de reducerea deficitului bugetar. Tot pentru anul viitor este prevăzută adoptarea unei noi legi a salarizării. În domeniul infrastructurii, Cabinetul propune continuarea investițiilor în autostrăzi, drumuri expres și căi ferate, iar în sănătate, finalizarea unor proiecte de spitale și centre pentru mari arși.

PNL și UDMR promit sprijin pentru șase luni, dar pun condiții

Chiar dacă va obține votul de învestire, Guvernul Luca Niculescu nu va avea automat o majoritate parlamentară care să-i susțină fiecare proiect. PNL și UDMR au semnat acorduri politice de susținere, dar au precizat că sprijinul lor este condiționat de respectarea angajamentelor asumate.

Luni, 19 octombrie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că noul Cabinet are la dispoziție șase luni în care formațiunea sa nu va iniția și nu va susține o moțiune de cenzură.

„Este un guvern minoritar, un guvern care nu are majoritate în Parlament”, a explicat Kelemen Hunor, precizând că sprijinul pentru învestire nu înseamnă automat susținere pentru toate proiectele viitorului Executiv.

Și Ilie Bolojan a confirmat existența unui acord politic între PNL și Luca Niculescu, valabil până la adoptarea bugetului pentru 2027, dar a avertizat că susținerea liberalilor nu reprezintă un angajament necondiționat. Viitorul Cabinet va trebui astfel să negocieze în Parlament aprobarea proiectelor importante.

România încearcă să încheie aproape șase luni de criză politică

Votul de marți vine după o perioadă în care România nu a reușit să formeze un nou Guvern cu puteri depline. Criza politică a început în aprilie 2026, după retragerea sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan. Pe 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis în urma adoptării unei moțiuni de cenzură. Președintele Nicușor Dan a încercat ulterior să desemneze un nou premier. Prima propunere a fost Eugen Tomac, în iunie, dar acesta și-a depus mandatul înainte de a solicita votul Parlamentului. A urmat Adrian Veștea, al cărui Cabinet a fost respins de Parlament la 22 iunie. În septembrie, președintele l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan. Nici Guvernul propus de acesta nu a obținut voturile necesare, fiind respins pe 30 septembrie.

Luca Niculescu este a patra persoană desemnată să formeze un Guvern după demiterea Cabinetului Bolojan. Dacă va primi cel puțin 233 de voturi, hotărârea Parlamentului va fi transmisă președintelui Nicușor Dan pentru numirea Guvernului. Premierul și miniștrii vor trebui apoi să depună jurământul în fața șefului statului. Numai după această etapă noul Executiv își va putea exercita atribuțiile cu puteri depline.

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Tags: România Guvernul Romaniei Parlamentul României Criză politică Ilie Bolojan Luca Niculescu
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