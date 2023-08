Kai Cenat, care are milioane de urmăritori pe platformele Twitch și YouTube, a anunţat că va organiza un „giveaway” vineri, la ora 16:00, unde va da gratis computere sau console video. Mii de persoane s-au adunat în Union Square, iar la un moment dat, aceştia au început să se încaiere şi să distrugă maşinile din jur.

Potrivit imaginilor surprinse de televiziunile de știri, oamenii s-au urcat pe mașini și au început să arunce cu obiecte.

Multiple cars were pounded by fans at the Kai Cenat and Fanum meet and greet event in Union Square, NYC.



The Twitch/YouTube influencers had promised to give away PlayStations, gift cards, and other goods, but it turned into chaos as thousands of fans mobbed the area. pic.twitter.com/q1xHfiAAdm