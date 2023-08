Ca răspuns la aceste imagini, Raed Arafat spune că „eu nu am niciun pompier care are leziuni la nivelul capului, cel puţin din ce ştiu şi care a purtat cască”, potrivit Agerpres.

„Pe internet circulă… Aceasta, de exemplu, este o cască pe care eu nu am văzut-o folosită de pompierii noştri în ultima perioadă. Îmi arătaţi o cască argintie. Pompierii noştri au căşti roşii în mare parte. Dacă cineva a avut cască personală, înseamnă că avem o problemă. Această cască nu ştiu să facă parte din dotare. Casca este argintie, nu este o cască care există la noi în dotare”, a mai spus Arafat.

Un alt pompier a specificat pentru „Libertatea” că acea cască arsă care pare gri metalizat în fotografie e în realitate modelul alb pe care IGSU îl are în dotare: „Nu e o cască argintie, se vede pe margini că e o cască albă și avem astfel de căști în dotare.”

„Sunt foarte mulți colegi care încă au căști și mai proaste decât aia din poză”

Tot în replică la ce susține șeful IGSU, angajatul cu care a vorbit „Libertatea” spune că „la detașament la Băneasa, la fel, la DMV (Detașamentul „Mihai Vodă”, n.r.), toți spun același lucru. Dacă mințea unul mai ziceam, dar nu cred că mint 50 de oameni cel puțin”.

Recomandări Rețeta de succes a familiei primarului din Caracal, care deține și stația de GPL din Crevedia, unde au avut loc exploziile de sâmbătă seara: sute de contracte cu primării PSD și PNL și milioane de lei din vânzări directe

„Dotările din subunități pot fi diferite, am văzut tot felul de căști. Exista poza și cu casca roșie, de aceea ce spune domnul Arafat? Iar casca roșie topită ce apare în fotografii e considerată cam cea mai «buna» din ce am primit. Eu am primit anul asta casca ca aceea după 15 ani de activitate. Sunt foarte mulți colegi care încă au căști și mai proaste decât aia din poză”, susține un alt pompier, care nu este printre cei care au participat la misiune.

Pompierii susțin că lipsurile sunt de multă vreme și chiar și roboții folosiți tocmai ca să-i protejeze pe salvatori sunt limitați. De altfel, unul dintre pompierii care manevrau un robot este printre cei răniți.

„Este conștient, dar are arsuri de gradul 2-3 pe membrele superioare și inferioare și spate”, a povestit un angajat al IGSU pentru Libertatea, sub anonimat. Acesta a confirmat că echipamentul din imagini corespunde cu cel al pompierilor care au intervenit la Crevedia.

Prietenii pompierilor transferați în străinătate caută ajutor la diaspora română

Acesta a spus că salvatorii sunt nevoiți de multă vreme să folosească echipamente neconforme. „Sunt multe de spus: de la coordonare neconformă până la echipamentele uzate, găurite, mă refer la uniformele pe care trebuie să le poarte la orice intervenție, la roboții care nu merg controlați decât până la o distanță de maxim 300 de metri, sunt multe lipsuri în sistem”, a menționat angajatul ISGU.

Recomandări Filmul tragediei de la Crevedia, prezentat de procurori. Prima explozie a avut loc în timp ce era transferat gazul dintr-o cisternă în alta

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Colegii pompierilor răniți au început și să se mobilizeze cu privire la rudele celor transferați în străinătate. „Nu știu despre acest ajutor de la Guvern nimic, știu doar despre românii din diaspora care s-au mobilizar exemplar și care în secunda doi au luat măsuri. Încercăm să ne mobilizăm și să îi ajutăm pe toți așa cum putem, cu românii sufletiști din diaspora care ne pun la dispoziție cazare, mâncare, suport logistic, tot ce au nevoie aparținătorii”, a mai spus acesta.

Grupul civic „Voluntar în Europa” deja au lansat un apel pentru cei care vor să ajute și pentru cei care au nevoie de ajutor.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Detaliu şocant! Ce făceau de doi ani soţii care au murit la Crevedia. Putea fi EVITATĂ tragedia

Viva.ro Fiica lui Mircea Geoană, nuntă pe lux și opulență! S-a căsătorit la Veneția, iar invitații au fost cazați la unul dintre cele mai uluitoare hoteluri din lume

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Ce au decis magistrații în cazul criminalei din Mangalia. Avocatul Loredanei, detalii despre pedeapsa pe care o poate primi

Știrileprotv.ro Firma care deținea stația GPL de la Crevedia are puncte de lucru și în Brașov. Trei dintre ele nu au autorizație la incendiu

Observatornews.ro SURSE: Şoferul drogat Vlad Pascu, în sevraj în spatele gratiilor. Se plânge că se simte rău şi e agresiv verbal

Orangesport.ro Încep problemele pentru Luca Reghecampf. Statul român, primii paşi pentru a-l sancţiona pe fiul antrenorului Craiovei, în urma declaraţiilor antisemite

Unica.ro S-a aflat! Ce s-a întâmplat cu Bianca Giurcă și Marius Moise după Insula Iubirii! Ispita Oana Monea a dat cărțile pe față