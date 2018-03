Împușcături și luare de ostatici în Franța. Mai multe focuri de armă s-au auzit în apropierea unui magazin din sudul Franței, în orașul Trebes, și mai mulți oameni au fost luați ostatici de către un individ înarmat. Un polițist a fost rănit într-un al doilea atac, susține o sursă din cadrul securității franceze citată de presa franceză.

UPDATE 14.11: Cel puțin două persoane au murit până acum în luarea de ostatici în supermarketul din orașul francez Trebes, scrie AFP, care citează surse din poliție.

“Majoritatea angajaților și clienților Super U au reușit să fugă”, a declarat o sursă pentru AFP , adăugând că un ofițer de poliție a fost în contact cu atacatorul.

Un martor a declarat pentru AFP că suspectul a strigat “Allahu Akbar, o să vă ucid pe toți ” înainte de a intra în supermarketul Super U.

