Russian state media reporting a huge fire at Novorossiysk oil terminal, which is Russias main oil export hub in the area as well as the route by which the majority of Kazakh oil hits world markets. Unclear if drone strikes involved https://t.co/BJwwwdv2GB pic.twitter.com/YvTmEQcrMS — Maximilian Hess (@zakavkaza) August 18, 2023

Deocamdată nu este clar dacă incendiul a izbucnit în urma unui atac ucrainean cu drone, în contextul în care au existat mai multe astfel de atacuri pe teritoriul Rusiei în ultima zi.

Terminalul, care are o capacitate de 119.000 de metri cubi şi furnizează aproximativ 5 milioane de tone de păcură pe an, este principalul centru de export de petrol al Rusiei în regiune.

A major fire at a cargo terminal in #Novorossiysk, local media reported.



There are no details yet.. pic.twitter.com/i8cw9Ln58S — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2023

A major fire broke out at the Russian sea port of Novorossiysk. The container terminal is on fire.



Source: https://t.co/8xZE1P6eCZ#Novorossiysk pic.twitter.com/wOayQrhQAZ — (((Tendar))) (@Tendar) August 18, 2023

? NOVOROSSIYSK ??



The cargo area of the port of Novorossiysk ??, is burning ? & exploding.



She says:



“Its becoming bigger and bigger. Something just exploded… its continuing to explode.”



The port is Russias main port on the Black Sea. pic.twitter.com/C3NAsHXwAY — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 18, 2023

Ucraina a demonstrat recent că are capacitatea de a ajunge cu dronele sale până la acest port, situat în estul Mării Negre.

Săptămânile trecute, forțele ucrainene au trimis în portul Novorossiisk mai multe drone navale kamikaze, reușind lovirea unei nave militare ruseşti.

Foto: Profimedia Images

