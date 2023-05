Înlocuit din funcție după ce a picat cu nota 3,44 concursul pentru postul de adjunct, șeful IPJ Vaslui s-a pensionat la 48 de ani

Venit de la Poliția Bârlad, Gabriel Nechita a fost desemnat, anul trecut, mai întâi adjunct la IPJ Vaslui, apoi șeful instituției, în ambele funcții fiind desemnat după ce posturile au rămas vacante. În acest timp, el a încercat să obțină prin concurs ambele posturi, dar la cel pentru șefie nu s-a prezentat, iar la cel de adjunct a obținut nota 3,44.

Înlocuit din funcție

Pentru că la ambele concursuri niciun polițist nu a reușit să ia notă mai mare de 4, IGPR a decis, la începutul acestei luni, înlocuirea lui Gabriel Nechita de la conducerea IPJ Vaslui tot cu un comisar desemnat, până la organizarea unor noi concursuri. Noul inspector-șef al IPJ Vaslui este comisarul Dan Pelin, care era adjunct al șefului IPJ Galați.

Ofițerul Gabriel Nechita urma să revină la conducerea Poliției Municipiului Bârlad. A renunțat, înaintându-și raportul pentru trecerea în rezervă cu drept la pensie de serviciu și și-a spus oful într-o scrisoare deschisă trimisă presei locale.

Gabriel Nechita a obținut nota 3,44

Spune că nu a avut timp să se pregătească pentru concursuri

Ofițerul susține că a decis să nu se prezinte la concursul pentru funcția de inspector-șef, organizat în luna ianuarie pentru că nu a avut timp să se pregătească. Conducea singur instituția, postul de adjunct nefiind ocupat. Nici la acea dată, nici în prezent.

Gabriel Nechita susține că în mediul polițienesc, eșecurile înregistrate de polițiști la concursurile organizate de IGPR au ajuns subiect de bancuri.

„Înainte de începerea concursului am luat contact cu glumele care se fac la nivel central privind reușitele de a promova, fiind făcute comparații cu scoruri istorice la meciuri de footbal, respectiv Macedonia – Liechtenstein 11 – 1 sau Ungaria – El Salvador 10-1, punctajul 1 fiind numărul candidaților care reușiseră până la acea dată să promoveze concursul”, afirmă comisarul Gabriel Nechita în scrisoare, citată de Vremea Nouă.

Misterul notei 1 obținute de un alt candidat

Fostul șef al IPJ Vaslui susține că răspunsurile trebuiau știute ca „tabla înmulțirii” și regretă că s-a prezentat la concurs. El povestește și cazul unui candidat de la un alt inspectorat de poliție din țară, care a picat concursul cu nota 1.

„Nici bine nu începuse concursul, ora concursului fiind în principiu devansată cu o oră, dar cu un termen de asteptare a comisiei de până la două ore, că după 15 minute, candidatul pentru o funcție similară de la alt inspectorat a decis, după vizualizarea subiectelor, să nu răspundă, fiind notat cu nota 1. După primirea subiectelor și studierea acestora, am decis să formulez răspunsurile necesare, dar ulterior am ajuns la concluzia că mai bine era să nu ne fi prezentat niciunul. Cerințele subiectelor (spețelor) fiind neclare, iar subiectele cu răspunsuri fixe trebuiau să fie știute precum tabla înmulțirii”, explică ofițerul Nechita.

Supărat pe șefii de la centru

În scrisoarea citată, fostul șef al IPJ Vaslui își motivează și pensionarea, declarându-se mâhnit de modul cum decidenții de la nivel central s-au comportat cu el.

„Referitor la decizia de a trece în rezervă, menționez că am luat această decizie ca urmare a faptului că decidenții de la nivel național nu au învățat să spună un simplu mulțumesc, această atitudine fiind abordată și în trecut. Consider că acest lucru simplu este meritat prin prisma faptului că în perioada în care am fost desemnat să îndeplinesc atribuțiile funcției de inspector-șef, unitatea și-a îndeplinit obiectivele, iar polițiștii din cadrul unității au avut un comportament demn de haina pe care o poartă”, a mai declarat fostul șef al IPJ Vaslui.

Gabriel Nechita a ajuns la conducerea IPJ Vaslui în urmă cu un an, când a fost împuternicit adjunct al inspectorului-șef. Până atunci, ofițerul ocupase funcția de șef al Poliției Municipiului Bârlad. În octombrie anul trecut, Nechita a fost desemnat în funcția de inspector-șef al IPJ Vaslui.

Postul de inspector-șef al IPJ Vaslui a fost scos la concurs la sfârșitul anului, însă, deși s-a înscris în competiție, Gabriel Nechita nu s-a mai prezentat la examen. Toți ceilalți candidați înscriși la concurs au obținut note de 2 și 4, astfel că Gabriel Nechita a rămas în continuare la comanda instituției.

Ulterior, în luna martie a acestui an, Inspectoratul General al Poliției Române a scos la concurs postul de adjunct al inspectorului-șef al IPJ Vaslui, iar comisarul Nechita s-a înscris din nou la concurs. De data aceasta s-a și prezentat la examen, fiind singurul candidat. A luat însă nota 3,44.

