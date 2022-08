„Te omor aici, să moară familia mea!”, se aude interlopul Fane Văncică, pe filmarea cu scenele violente, înregistrare pe care Libertatea a ales să nu o difuzeze.

Bărbatul o lovește de mai multe ori cu piciorul – în cap, în spate și în abdomen, în timp ce femeia stă întinsă pe jos, în genunchi. La un moment dat, el toarnă o găleată de apă în capul femeii.

Imaginile au devenit virale și publicate de Antena 3, fiind ulterior șterse, din cauza caracterului violent.

Interlopul Fane Văncică a postat și el o înregistrare în care afirmă că a bătut-o pe femeie din cauza geloziei. „Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten”, afirmă el.

El mai spune că „nu crede că există vreun bărbat care să nu își bată femeia” și spune că își cere scuze față de femeie și față de copii, pentru că au văzut imaginile.

Poliția Capitalei anunță anchetă

Într-un comunicat de presă, Poliția Capitalei a anunțat că s-a autosesizat și că a deschis anchetă pentru lovire și alte violențe.

„Polițiștii Secției 16 s-au sesizat din oficiu și au demarat verificările în vederea depistării persoanelor implicate și stabilirii condițiilor în care a avut loc evenimentul. Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4”, a transmis Poliția Capitalei.

Fane Văncică, interlop din clanul Văncică din București, a fost închis, în urmă cu mai mulți ani, după ce l-a înjunghiat pe fiul vitreg al lui Sile Cămătaru.

„În 2012, am avut probleme cu cei din clanul Cămătarilor. L-am înjunghiat pe băiatul lui Sile şi am fost condamnat 5 ani şi 6 luni. Mi-am ispăşit pedeapsă şi am devenit un om reabilitat”, a spus Fane Văncică, potrivit BZI.ro.

