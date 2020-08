Candidatul USR-PLUS la Primăria Oradea, Ioana Mihăilă, îi atrage atenția ministrului sănătății, Nelu Tătaru, care tocmai a făcut o vizită la Oradea, că situația bună din oraș în ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID nu se datorează Ministerului Sănătății, ci unei bune organizări la nivel județean. Declarația sa vine după ce minsitrul a afirmat că spitalul COVID din oraș are tot ce îi trebuie.

Ioana Mihăilă a declarat că, deși acum situația este sub control, numărul mare de cazuri zilnice face ca locurile în spitalele COVID și suport COVID, dar mai ales la ATI să fie din ce în ce mai puține.

Libertatea: – L-am ascultat mai devreme pe ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, spunând că la Oradea totul este în regulă. Spitalul are tot ce îi trebuie. Este sau nu este aşa?

Ioana Mihăilă: Depinde tot timpul cu cine ne comparăm. Aşa cum, atunci când comparăm Oradea cu Brăila, spunem că la Oradea totul este în regulă, aşa şi atunci când comparăm spitalul din Oradea cu ce s-a întâmplat, de exemplu, la Suceava putem spune că lucrurile stau mult mai bine. Deci de la începutul pandemiei spitalele au fost preluate de către un singur coordonator judeţean, iar livrarea de echipamente de protecţie s-a făcut centralizat la nivelul judeţului şi nu s-a aşteptat după Ministerul Sănătăţii, nici pentru echipamentele de protecţie şi nici pentru aparatele de testare. Din acest motiv, rata de infecţii nosocomiale, adică de infecţii apărute în spitalele COVID sau la medicii care gestionau pacienţi cu COVID, este una foarte redusă, într-adevăr

– Dar ceea ce ne sugeraţi este că nu este neapărat meritul Ministerului Sănătăţii, ci faptul că judeţul a preluat coordonarea în ceea ce priveşte materialele.

– Lucrurile au mers destul de bine până acum. Acum, din păcate, este foarte crescută rata de transmitere intracomunitară şi pe această bază numărul de infecţii a crescut foarte mult, ajungând să se dubleze rata săptămânală a infecţiilor noi în ultima săptămână comparativ cu ce se întâmpla în urmă cu o lună. Deocamdată, totul este în regulă la Oradea, dar suntem la limită cu numărul de paturi ocupate de Terapie Intensivă în spitalul COVID şi a trebuit să deschidem spitale suport, cum este Spitalul de recuperare din Băile Felix şi Băile 1 Mai pentru pacienţii care sunt minim simptomatic.

– Ce înseamnă la limită cu locurile în ATI?

–Știu că mai erau câteva locuri libere în urmă cu două zile, când am verificat ultima dată ce apăruse în presă, dar erau din ce în ce mai puţine. De exemplu, internările ieri au fost în jur de 30 în Spitalul Covid.

– Ceea ce înseamnă mult, puţin?

– Ceea ce înseamnă mult, având în vedere că la începutul pandemiei erau două, trei, patru. Înseamnă foarte mult. Şi având în vedere că suntem la limită cu numărul de paturi disponibile.”

Ioana Mihăilă: ”Candidații USR-PLUS sunt intimidați și în Bihor, nu doar la Brașov. Și PSD folosește practica”

Candidatul la Primăria Oradea a descris și relația dintre USR-PLUS și PNL la nivel local și județean, după ce Libertatea a prezentat cazul de la Brașov. Acolo Alianța îl acuză pe primarul PNL George Scripcaru că împiedică difuzarea clipurile electorale ale candidatului Allen Coliban în autobuze, dar vrea în schimb să fie difuzate știri pozitive despre realizările sale.

Libertatea: – La Braşov, relaţia dintre USR-PLUS şi PNL nu este una foarte bună. Libertatea a prezentat cum USR-PLUS se plânge că nu-i sunt lăsate clipurile electorale în autobuze pentru că nu ar vrea primarul George Scripcaru, care este asumat de PNL în momentul de faţă. Cum vedeţi dvs. evenimentul relatat de Libertatea? La Oradea există astfel de tendinţe, ca primarul în funcţie să acapareze toată puterea şi să nu îi lase pe noii veniţi să arate şi ei ce pot?

Ioana Mihăilă: – Cred că şi în PNL, ca şi în celelalte partide, oamenii nu sunt la fel peste tot, şi atunci probabil că acele incidente nefericite de la Braşov sunt replicate de fapt în mai multe zone din ţară. Ele se întâmplă inclusiv în Bihor. Am avut candidaţi care s-au retras pe ultima sută de metri, pentru că au fost ameninţaţi, ei sau familiile lor, cu pierderea locurilor de muncă.

– Sunt acuzaţii grave şi aş vrea să ne daţi nişte detalii clare, ca să vedem că aveţi şi probe şi vorbiţi din fapte concrete. Deci chiar vă rog să ne daţi câteva exemple.

– De exemplu, candidatul dintr-o comună de la Beiuş şi-a retras candidatura. Ieri a trebuit să găsim alt candidat pentru CL în acea comună. A fost ameninţat de către PSD, nu de către PNL. În rest, lucrurile în Oradea nu au fost… nu ne-am simţit ameninţaţi în niciun fel de niciun contracandidat sau competitor, dar în judeţ, şi în comune, şi în localităţile mai mici au fost tensiuni, multe dintre ele au fost depăşite, unele au necesitat tocmai retragerea candidatului.

Ioana Mihăilă avea de ales între a pleca în străinătate sau a face politică. A ales politica

Ioana Mihăilă este un new-entry în politica românească. A făcut pasul după protestele din Piața Victoriei pentru apărarea justiției și a statului de drept. Tocmai voia să plece în Noua Zeelandă, pentru că e medic și i se ivise oportunitatea. Dar nu a mai făcut-o. S-a înscris în Platforma 100, apoi în PLUS și așa a ajuns să candideze din partea Alianței USR-PLUS la Primăria Oradea.

Recunoaște că are misiune grea, pentru că se bate cu Ilie Bolojan, primar aflat la trei mandate și lăudat inclusiv de opoziție. Acum că liberalul a ales să candideze la Consiliul Județean și a lăsat în loc un candidat PNL mai puțin faimos, pe viceprimarul Florin Birta, Ioana Mihăilă crede că șansele i-au crescut.

Ioana Mihăilă: Decizia de a intra în politică am luat-o atunci când mă gândeam serios să plec din ţară. Mă gândeam serios să plec din ţară sătulă de tot ce se întâmplă în ţară. Lucrul acesta se întâmpla în 2018, după ce doi ani în care am sperat că totuşi la proteste vom rezolva loviturile care au fost adresate justiţiei, atunci, în 2017-2018, şi atunci eram pe desktop cu link-ul de emigrare în Noua Zeelandă şi atunci am aflat şi de Platforma România 100. Şi aşa am decis să intru în politică.



Ulterior, în partidul PLUS, iar acum în alianţa USR-PLUS. Eu sunt medic. Practic medicina din 2010, atunci când am terminat rezidenţiatul la Cluj şi m-am mutat în Oradea.

De la bun început, de când am plecat la facultate, din 1999, eram hotărâtă să mă întorc în Oradea. Este oraşul în care mi-am petrecut cei 12 ani de şcoală şi de care sunt profund legată sufleteşte. Atunci când am venit în Oradea, în primul şi în primul rând am fost decepţionată de modul în care examenele pentru ocuparea posturilor în sistemul de sănătate de stat decurg. Ioana Mihăilă, candidat USR-PLUS la Primăria Oradea

Din acest motiv, am ales să practic în privat, după 6 luni de şomaj. Am fost angajată la o clinică privată, iar în paralel, împreună cu soţul meu, am învăţat să scriem proiecte de finanţare europeană, să înţelegem ce înseamnă o firmă privată, ce înseamnă contabilitate, Registrul Comerţului, şi din 2011 ne-am şi înfiinţat un mic cabinet medical, care a crescut, iar din 2014 lucrăm doar la cabinetul propriu.

Ceea ce îmi spuneţi în acest moment ar fi, să zicem în avantajul dvs., adică ne spuneţi că ştiţi să gestionaţi o afacere. Aţi anticipat oarecum următoarea întrebare: ce legătură are administraţia cu medicina?

– I.M.: Din păcate, din 2010 încoace am făcut foarte multe lucruri pe lângă medicină. Pe lângă partea care ţine de actul medical, ştiinţa pe care am acumulat-o în perioada de rezidenţiat, a trebuit să învăţ foarte mult cu pacienţi, pentru că nu este suficient să ştii ce medicamente trebuie să scrii, dar trebuie să înţelegi cum să comunici aşa încât pacientul să şi ia medicamentul. Probabil e cea mai mare parte a actului medical, această empatie şi comunicare.

Comunicând foarte mult cu pacientul am ajuns să aflu şi problemele lor care nu ţin neapărat de partea medicală. În fiecare zi ajungeam frustrată acasă, că pentru toate aceste probleme nu am cum să ofer niciun fel ajutor, fie că era vorba de mame cu copii cu disabilităţi, a căror viaţă nu cred că ne-o putem imagina, cât de greu este să lupte cu birocraţia şi cât de puţin ajutor primesc din partea statului, iar ajutorul când apare apare de obicei din partea ONG-urilor sau asociaţiilor de pacienţi.

Am observat, şi ce m-a chinuit foarte mult a fost relaţia cu autorităţile statului, unde atitudinea nu este de a veni în ajutorul întreprinzătorului privat sau a furnizorului de servicii de sănătate. Atitudinea este din start o atitudine acuzatoare, de tipul sigur ai făcut tu ceva rău şi eu te voi prinde.

Atunci în 10 ani în care lucrurile au mers tot în sensul ăsta evident că ajungi la o erodare şi atungi să te gândeşti ce faci mai departe. Mergi într-o ţară unde serviciile publice şi statul vin să te ajute sau încerci să schimbi serviciile publice şi statul în ţara ta?”

Oradea, orașul care ar putea avea ștrand cu palmieri. Ioana Mihăilă: ”Este o risipă, sunt buni și stejarii noștri”

Deși își calculează cu luciditate șansele la Primăria Oradea, Ioana Mihăilă crede că loc de mai bine există. De exemplu, eliminarea risipei ar fi o propunere a sa. A dat și un exemplu concret – renovarea ștandului din localitate nu ar necesita și plantarea unor palmieri, așa cum prevede acum proiectul.

Libertatea: Ce ne puteţi spune despre Florin Birta, ce fel de campanie veţi duce vizavi de PNL? Este un viceprimar destoinic, bun, aveţi cuvinte de laude sau ar fi multe de spus despre dumnealui, lucruri pe care putea să le facă şi nu le-a făcut şi dvs. venţi să spuneţi: Da, aş putea să fac eu ceea ce nu poate să facă Florin Birta.

Ioana Mihăilă: – Dacă este să accentuez diferenţele între mine şi actualul candidat PNL la primărie cred că aş spune că cel mai important lucru este că atât eu, cât şi echipa mea de consilieri suntem oameni care lucrăm în mediul privat, lucru pe care domnul Florin Birta nu l-a făcut, din cunoştinţele mele, până acum. Cred că este important ca, în administraţie, cine gestionează banii orădenilor să ştie şi cum se câştigă acei bani în sistemul privat. Cred că responsabilitatea de a cheltui banii din taxele orădenilor va fi mult mai mare după ce ştii cât de greu se adună fiecare dintre ei. Atunci de exemplu nu vei mai face alegerea de a investi în palmieri atunci când reabilităm noul ştrand, ci te vei mulţumi şi cu stejarii care sunt acum în ştrand, economisind bani şi poate construind un bazin didactic de înot pentru o şcoală.

– Ne puteţi spune de ce aţi adus vorba despre palmieri?

– S-a lansat un proiect a cărui aprobare va fi în septembrie, în CL Oradea, de a reabilita un ştrand din Oradea şi de a-l transforma într-o grădină termală.

– Exotică, înţelegem….

– Exotică, da. Proiectul, cel puţin din randările care au fost disponibile în presă, presupune tăierea tuturor arborilor existenţi şi înlocuirea cu vegetaţie mediteraneeană, lucru pe care îl considerăm inutil, dar cu costuri iniţiale mai mari, dar şi cu costuri de întreţinere mai mari şi fără a aduce niciun beneficiu real. Va da foarte bine în poze, aşa cum şi acum centrul Oradei dă foarte bine în poze, dar toată această preocupare pentru zonele din centru, pentru a faţadiza foarte bine oraşul şi a da bine la turişti e foarte bună, dar din păcate nu se vede în buzunarul orădenilor sau în calitatea vieţii orădenilor. Şi atunci credem că această risipă poate fi evitată. Cheltuielile pot fi gândite mai bine, aşa încât de exemplu în acel ştrand să se poată intra cu un abonament pentru pensionari şi să nu-i mai ţinem închişi în blocurile din cartiere.”

Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie, iar campania electorală începe la finalul lui august.

