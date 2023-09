INTERVIU. Șefa unei instituții cu mare buget din România, apel urgent: „Le transmit firmelor că nu trebuie să mai ofere șpagă nimănui”

Oana Sivache a ajuns în conducerea Administrației Spitalelor Municipiului București în martie 2022, când a fost numită adjunctul managerului Cristian Plută. În aprilie 2023, a fost pusă șefă, iar Plută, adjunct. Patru luni mai târziu, pe 19 septembrie, Plută a fost arestat de procurorii DNA pentru luare de mită împreună cu Silviu Stăncilă, un personaj din afara ASSMB pe care anchetatorii nu l-au putut lega de un loc de muncă.

Bugetul din 2023 al ASSMB, instituție condusă de directoarea Sivache, este de 130 de milioane de euro. Iar cele 19 spitale bucureștene din subordine au și ele 500 de milioane de euro buget, mulți banii fiind la dispoziția unor adevărate fantome.

Silviu Stăncilă (centru, cu ochelari) și Cristian Plută (dreapta), ieșind din Curtea de Apel București, pe 19 septembrie 2023. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Denunțătorul a fost Oana Sivache, care și-a asumat ulterior rolul de colaborator pe care l-a avut în întreaga acțiune anticorupție. Șefa ASSMB a acceptat să vorbească despre acest caz și despre statutul său în cadrul unui interviu acordat publicului Libertatea.

– Doamnă director, sunteți membru USR?

– Nu sunt membru al niciunui partid. Nu am făcut politică. Sunt și vreau să rămân un tehnocrat.

– Apropo de tehnocrați, specialiști. Nu aveți experiență în managementul medical, ce vă recomandă să conduceți autoritatea care răspunde de 19 spitale?

– Rolul meu nu este să pun diagnostice, nici să tratez, ci să ne asigurăm că toate resursele financiare sunt folosite eficient pentru ca medicii să aibă toate condițiile necesare să sprijine pacienții, iar pacienții să aibă condiții decente în spitale. Da, este o mare responsabilitate și o mare onoare. Sper că până acum am reușit să fiu demnă de încrederea care mi-a fost oferită. Sper să pot face mai mult, atât în sprijinul cetățenilor care ajung în spitalele ASSMB, cât și pentru a susține eforturile personalului medical.

Spune că a participat doar la o ședință a partidului lui Gabi Oprea

– Ați fost acuzată de traseism politic… ați fost în TSD, la Dâmbovița, apoi că ați fi trecut la UNPR.

– Acum 15 ani… Am făcut ce au făcut mulți tineri care cochetau cu politica. Dar apoi am renunțat. Am participat și la o ședință UNPR tot la Dâmbovița, dar fără nicio intenție de a mă înregimenta politic. Nu candidez pentru nimic.

– Ați avut vreo relație cu ASSMB înainte să fiți numită la conducerea instituției?

– Sunt economist, cu o experiență de 14 ani în muncă. În ASSMB am ajuns în 2017, ca inspector de specialitate. Am avansat treptat, o perioadă am fost consilier pe probleme de spitale la cabinetul viceprimarului Horia Tomescu, am fost numită adjunct al ASSMB în 2022 și abia anul acesta am ajuns manager.

„Nu am fost niciodată cercetată în vreo cauză penală”

– Ce răspundeți la observația că dosarul „Mafia din spitalele ASSMB” vă califică să lucrați la DNA, nu la ASSMB?

– Nu am făcut munca unui procuror. Am făcut doar ce trebuia să fac, legal și moral vorbind, ca și cetățean și ca director al ASSMB. Nu am acționat nici ca un procuror, nici ca un investigator, ci ca un cetățean. Ca o mamă a doi copii, care trăiesc în țara asta și care își dorește să rămână aici. Am făcut ce trebuia să fac, nimic extraordinar, doar am respectat legea. Am acționat cu toate fricile unui om simplu, dar mai ales cu revolta unui om care constată unde ajung uneori banii care ar trebui să ne ajute pe noi toți, în spitale. Nu am intenționat nicio clipă să pozez în vreun cavaler al luminii sau în femeia fantastică. Sunt un om normal, care își dorește să trăiască într-o țară normală.

– Cum a început povestea cu DNA? Nu sunt multe cazuri de șefi de instituție publică ce se oferă voluntar în demascarea colegilor corupți!

– Am auzit și eu toate speculațiile făcute după acțiunea DNA. A fost menționată chiar în Libertatea pe care o reprezentați varianta că aș fi avut probleme mai vechi legate de bani publici și că aș fi făcut vreo înțelegere cu procurorii ca să scap. Total fals. Nu am fost niciodată cercetată în vreo cauză penală, nu există niciun motiv pentru care să fac vreo înțelegere cu anchetatorii.

„Mamă, te rog, fă ceva”

– Ce anume v-a determinat să mergeți la DNA?

– De când am ajuns în ASSMB, am observat că toată lumea știe că unii primesc șpagă. Că există parandărăt. Și eu am ajuns să observ, să știu. Cât timp am fost director adjunct, un an, am realizat că nicio decizie nu se ia fără să fie consultat un domn din afara instituției, Silviu Stăncilă. „Domnul Silviu” ajunsese să controleze ASSMB! Era ceva absurd!

Prima dată m-am dus la DNA la începutul anului 2023. În ianuarie. Apoi, în februarie. Dar am realizat că nu puteam să sesizez ceva doar pe baza vorbelor sau a intuiției. Dincolo de sloganul „toată lumea știe“, procurorii mi-au spus că e nevoie și de dovezi.

Abia atunci când am fost abordată pentru a mi se oferi șpagă, atunci când am știut sigur că o să se întâmple ceva, am mers din nou la DNA și am sesizat. Așa am simțit că trebuie să fac. Așa cum ar trebui să facă orice cetățean care află despre o încălcare a legii.

Da, bineînțeles că mi-a fost frică. În continuare îmi este frică. Pentru mine, pentru familia mea. Am o fată de 10 ani și o fată studentă la Medicină în anul al treilea. Dar tot familia a fost cea care mi-a dat curaj să merg înainte. Când i-am spus fetei mele mai mari că mi s-a oferit șpagă, mi-a spus doar atât: „Mamă, te rog, fă ceva ca să nu-mi mai doresc să plec din țară. Să vreau să rămân și să muncesc aici, acasă”.

Sfaturi de la rețeaua de mită

– Ce sfaturi v-a dat Plută?

– Înainte să primesc primul pachet cu bani, l-am întrebat pe Plută cum să-i cheltuiesc ca să nu mă dau de gol. Mi-a dat trei sfaturi: să nu-i depun la bancă pentru că va trebui să le declar proveniența. Dacă vreau să fac o achiziție, să nu o fac pe numele meu. Și să plătesc cu ei când merg la mall sau supermarket în loc să folosesc cardul de salariu.

– Multe dintre achizițiile din ASSMB au fost condiționate de mită?

– Probabil că da. Nu vreau să exagerez… dar așa se explică investițiile care se mișcă greu, unde se fac lucrări de mântuială. De când am fost numită director, am anulat două achiziții pe siguranță la incendii. Echipamente de stins incendii, uși, scări… Erau destinate pentru trei spitale: Sfânta Maria, Sfântul Luca și Sfântul Ștefan. Știu că o să deranjez multă lume.

– Mai doriți să adăugați ceva?

– Da. Mai doresc să le transmit firmelor că nu trebuie să mai ofere șpagă nimănui. Dacă au bani și nu știu ce să facă cu ei, atunci le propun să-i doneze spitalelor sau să cumpere echipamente de care știu că au nevoie pacienții și să le ofere spitalelor. Dacă cineva le mai cere bani ca să câștige vreo licitație a ASSMB, le rog să sesizeze instituțiile abilitate.