Într-un interviu pentru The Times of Israel, analistul polițic Avi Issacharoff spune că atacul fără precedent asupra Israelului „este la fel de semnificativ pentru Hamas ca atacurile teroriștilo Al-Qaida din 11 septembrie 2001 asupra SUA”.

Orice politică de cooperare cu organizația teroristă din Gaza „nici măcar nu mai este relevantă”, spune el.

Întrebat dacă crede că granița de nord a Israelului va deveni un alt front în războiul actual, el spune că nu este încă clar dacă Hezbollah plănuiește un atac coordonat.

Președintele american Joe Biden a scris, pe Twitter, că Statele Unite își oferă întregul sprijin pentru Israel și securitatea acestuia. Liderul de la Casa Albă confirmat că a vorbit cu premierul Benjamin Netanyahu.

„Am vorbit despre atacurile teroriste îngrozitoare ale Hamas din Israel. Am oferit sprijinul nostru și mi-am reiterat angajamentul meu neclintit față de securitatea Israelului. Exprimăm sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut pe cei dragi”, a transmis Biden, notează Jerusalem Post.

