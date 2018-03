Daniela Anencov este actrița care ne-a încântat copilăria, făcându-ne să râdem în hohote atunci când o vedeam interpretând rolul clovnulului Hapciu din emisiunea “Ba da, ba nu”.

Energia actriței Daniela Anencov a fost debordantă în rolurile pe care le-a interpretat. Ea și-a împărțit viața de scenă cu emisiunile dedicate copiilor la Televiziunea Română.

Ea a devenit partenera unei păpuși celebre, Așchiuță, în emisiunea “Daniela și Așchiuță”, pentru ca apoi să interpreteze rolul clovnului Hapciu în emisiunea “Ba da, ba nu”.

În anii 90, Anca Ţurcaşiu prezenta emisiunea concurs ”Ba da, ba nu”, alături de Mihai Constantinescu. Cei doi îşi împărţeau publicul în cocoșii roşii şi cocoşii albastri, pentru ca tinerii să se întreacă în cele mai distractive jocuri. Clovnul Hapciu era pus mereu pe șotii avea un râs molipsitor și era îndrăgit de toată lumea.

Daniela Anencov a împlinit 76 de ani pe 19 ianuarie 2018. De curând, aflată la o filmare în Franța, Marina Almășan s-a întâlnit cu idolul copilăriei sale. Iată ce a povestit prezentatoarea despre Daniela Anencov:

„Acum Daniela e o bunicuță respectabilă, tonică și spumoasă, care face naveta între nepoții săi, împrastiați pe două continente: la Paris – fiul Andreei, față cea mare a Danielei și, respectiv, la New York, unde o întâmpină, în fiecare an, nici mai mult nici mai puțin decât 3 nepoți, de la Alexana, fata să cea mică. În rest – dacă mai ramâne vreun rest! – Daniela se bucură de micul său Paris de acasă, unde are o mulțime de prieteni și, firește, de amintiri”, a spus Marina.

