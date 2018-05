Ivanka Trump a înregistrat șase mărci proprii în China

Cu doar câteva zile înainte ca Donald Trump să adopte un ton mai conciliant față de gigantul telecomunicaţiilor ZTE, vizat de sancţiuni americane şi aflat în centrul unor negocieri între Beijing şi Washington, Ivanka a înregistrat cele șase mărci propii.

Potrivit asociaţiei americane anticorupţie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), care a făcut publice o serie de documente chineze prin care a fost oficializată atribuirea mărcilor, aceste autorizări “ridică potenţiale probleme etice”.

În urma înregistrăii mărcilor, fiica președintelui american obţine dreptul exclusiv de a-şi înscrie numele pe produsele sale, care includ covoraşe de baie, haine şi păturici pentru bebeluşi. O a şasea marcă a beneficiat de recunoaştere preliminară la 6 mai.

Ivanka Trump este consilieră a tatălui său, dar continuă să beneficieze de pe urma vânzării de produse ale societăţii sale, dintre care o parte deloc neglijabilă sunt fabricate de întreprinderi chineze. Compania sa deţine deja peste zece mărci în China şi alte câteva solicitări sunt în curs de autorizare, citează Agerpres agenția AFP.