Jean Paler se află internat într-un spital din Ploiești, la terapie intensivă, unde va sta câteva zile. Actorul de comedie are prombleme de sănătate și a făcut primele declarații despre ceea ce a pățit. Se simțea rău de mai bine de o săptămână, iar când a urcat pe scenă i s-a făcut rău.

În această vară, el a mers pe litoralul românesc să își susțină spectacolele, însă starea lui de sănătate l-a împiedicat să fie prezent la toate. Actorul a fost la mai multe spitale și mai mulți medici pentru a primi îngrijiri medicale, însă a ajuns să fie internat în Ploiești.

„De 7, 8 zile mi-e foarte rău. Am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul în care locuiesc. Acum sunt la spitalul din Ploiești, pe perfuzii, la Terapie Intensivă. Mi s-a făcut rău pe scenă. Eram pe litoral, acolo am avut primele stări de rău, apoi am tot umblat prin medici.

Mai trebuie să stau internat până mă mai pun pe picioare, dar foarte bine nu voi mai fi niciodată. Am și stenturi la inimă, după infarctul suferit în urmă cu mai mulți ani.

Le mulțumesc medicilor că mi-au salvat viața. Păcat că a trebuit să întrerup spectacolele de pe litoral. Mai aveam vreo șase, la teatrele de vară”, a declarat Jean Paler pentru Playtech Știri.

Recomandări „O lume fără cărți este o lume fake: fake news, fake values, fake people” – răbufnirea a 10 directori de editură

Actorul de comedie a anunțat că din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă în această perioadă, el nu va mai putea onora restul de spectacole de pe litoralul românesc. Jean Paler a mulțumit medicilor care i-au acordat primul ajutor și care au făcut tot posibilul ca să îi salveze viața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Jean Paler a suferit un infarct în urmă cu mai mulți ani

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

Recomandări De ce refuză judecătorii liberarea condiționată a lui Cristian Cioacă, fostul polițist condamnat pentru uciderea Elodiei. Închis de 10 ani, Cioacă nu a recunoscut nimic și nu a plătit un leu

Jean Paler a făcut în urmă cu câțiva ani un infarct chiar pe stradă, în orașul în care locuiește, în Sinaia. „Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a mai povestit actorul la Kanal D în urmă cu ceva timp.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro TRAGEDIE! Cine este șoferul DROGAT care a omorât doi tineri la 2 Mai. Abia luase PERMISUL

Viva.ro Ioana Tufaru, în lacrimi la mormântul mamei sale, Anda Călugăreanu! Gestul neașteptat pe care l-a făcut la cimitir

AVANTAJE.RO Alexandra Dinu și Bobby Păunescu, din nou împreună. Unde își petrec vacanța

FANATIK.RO Ce înseamnă, de fapt, când vorbești sau râzi în somn. Explicațiile te vor uimi

Știrileprotv.ro Legendarul antrenor italian Carlo Mazzone a murit. Este cel care l-a lansat pe Francesco Totti

Observatornews.ro A spus Poliţiei că a lovit o păsare sau o vacă. Explicaţia năucitoare a şoferului de 19 ani care a ucis doi tineri în 2 Mai. Victimele, aruncate 15 metri pe asfalt

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu