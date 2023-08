Nicuşor Dan a vorbit, la B1TV, despre faptul că parte dintre bucureşteni nu au avut apă caldă în aceste săptămâni şi a explicat că acest lucru a fost cauzat de faptul că unul dintre aşa-numitele cămine, locul unde se produce transferul de apă caldă de pe o reţea pe alta cu o vechime de 55 de ani a avut probleme, tocmai de aceea au fost făcute reparaţii peste vară, astfel încât să nu fie probleme în sezonul rece care va veni.

„Acum am avut o problemă. Cea mai mare problemă am avut-o înainte de Crăciunul lui 2020. A fost un decembrie friguros şi pur şi simplu a crăpat ceva în reţea şi vreo trei săptămâni cam jumătate din Bucuresti nu a avut căldură iarna. Acesta a fost de departe lucrul cel mai greu. Acum la fel, cam două săptămâni oamenii nu au avut apă caldă. Am avut un aşa-numit cămin care este un loc unde se transferă apă caldă de pe o reţea pe alta care avea o vechime de 55 de ani. Nu se mai intervenise şi eram în pericol ca chestiunea aceasta să pice iarna asta şi atunci s-a luat decizia să o facem vara aceasta”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat cât la sută din Bucureşti are apă caldă, la acest moment, primarul Capitalei a răspuns: „Cam 50% din Bucureşti are apă caldă pentru că până joi a fost treaba noastră”.

„Începând de vineri, că din nou chestiunea este împărţită – noi transportăm şi Ministerul produce. De vineri, sâmbătă, duminică şi azi este o responsabilitate a Ministerului care nu a fost gata cu CET-ul lui să producă”, a mai precizat Dan.

Potrivit primarului general, „promisiunea de remediere este pentru azi”.

Acesta a adăugat că vor mai fi avarii în Capitală, însă nu aşa de majoră cum a fost aceasta din luna august.

„O să fie avarii, dar în niciun caz nu vor fi avarii cum a fost aceasta. Acesta este motivul pentru care am intervenit vara, anticipând ce s-ar putea produce iarna. În plus am intervenit exact acolo unde am ştiut că e riscul cel mai mare, cum e Bulevardul Timişoara, Calea Văcăreşti. Calea Văcăreşti nu o să o terminăm anul ăsta, dar am început să lucrăm pe Calea Văcăreşti, unde este o chestiune sensibilă”, a explicat Nicuşor Dan.

„În 7-8 ani nu vor mai fi pierderi şi agentul termic va fi mai ieftin”

Edilul general a mai spus că cea mai rea iarnă a fost în anul 2020, iar în 2021 a fost puţin mai bine şi în acest an va fi şi mai bine.

„Avem date statistice despre satisfacţia oamenilor şi cea mai rea iarnă a fost în 2020. În 2021 a fost puţin mai bine, iar iarna aceasta o să fie mai bine. În luna februarie, cea mai rece lună din iarna care a trecut a fost în februarie 2023 şi atunci am avut zile întregi în care toată lumea a făcut căldură şi apă caldă”, a explicat Nicuşor Dan.

Chestionat peste câţi ani vom trăi într-o Capitală în care putem spune că ne spălăm cu apă caldă, el a declarat că într-un an, doi vor fi schimbaţi 300 de km de ţevi vechi şi cu probleme din cei 1.000 km existenţi, iar de abia în 7-8 ani nu vor mai fi pierderi şi furnizarea agentului termic va fi mai ieftină.

„Dacă ne uităm in urmă cu 4-5 ani erau avarii, dar problema apei calde nu era o problemă mare. Cam într-un an, doi o să fim în situaţia asta, adică o să avem schimbaţi cam 300 din 1.000 de km şi acei 300 km sunt cei mai vechi şi cei mai cu probleme. Până când o să rezolvăm şi o să şi reuşim să nu mai pierdem şi să ieftinim o să mai dureze 7-8 ani, dar ca şi confort de locuire în unul, doi ani o să fie mai bine”, a conchis primarul Nicuşor Dan.

