„Am un handicap când vine vorba de exprimat emoții”, și-a început postarea de vineri Lili Ruse, ziarist și realizator de emisiune la România TV. Ruse este o jurnalistă cu peste 20 de ani experiență în presă, care a lucrat în echipa condusă de Cristian Tudor Popescu, la „Adevărul” și la „Gândul”, și la agenția de știri Mediafax. Acum realizează emisiunea „Ultima oră” de la România TV.

„Lucrurile stau cam așa: am fost diagnosticată cu depresie în urmă cu 14 ani, la moartea tatălui meu. M-a chinuit doi ani. Am tratat-o și am crezut că am scăpat. Însă depresia știe să aștepte. Și a mușcat din nou, după 12 ani. A venit după o problemă de sănătate, cu traume majore pentru mine. Din nou, tratament și terapie. Am zile bune și zile crâncene. Și mă rog să am puterea să pot aștepta mai mult decât ea. Acum sunt funcțională și asta mi-e suficient”, a scris Liliana Ruse.

„Scriu asta pentru mine, dar mai ales pentru Iulia. Un om nu poate fi redus la boala sa. Iulia nu a fost doar un om cu afecțiuni psihice. A fost un om bun, curat și curajos. Și un jurnalist adevărat, cu tot ce presupune asta”, a adăugat jurnalista de la România TV.

Depresia este boala secolului, potrivit unui raport întocmit în anul 2020 de Organizația Mondială a Sănătății. În prezent, la nivel mondial, se estimează că 5% dintre adulți suferă de această tulburare.

La România TV, în ultimele două zile, moartea jurnalistei Iulia Marin a fost calificată, la emisiunea lui Victor Ciutacu, prin fraze precum: „Oamenii ăia sunt tulburați psihic, produceau materiale de presă”, „Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine”, „Rătăcită promovată ca experiment de presă” sau „N-aș lăsa un om cu probleme psihice să lucreze la mine”.

Atitudinea postului a provocat un protest fără precedent, sute de instituții și personalități civice și peste 70 de redacții din toată România lansând un apel public împotriva limbajului urii la adresa persoanelor cu suferințe psihice.



