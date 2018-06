Cristian Tudor Popescu a declarat, în direct la Digi24, că decizia de a anula amenda dată de CNCD, în februarie, când jurnalistul a comparat coafura premierului Dăncilă cu cea a pavianului cu mantie, este una curajoasă și rațională.

„Este vorba despre o victorie a rațiunii și curajului. O victorie a rațiunii, pentru că judecătorul a ținut seama de niște elemente cât se poate de clare și de logice: faptul că eu mi-am întrerupt discursul politic, aveam un discurs de critică politică la adresa premierului, ca să fac o observație mondenă, de stilistică a părului. Nicidecum să o compar pe doamna Dăncilă cu o maimuță.

Această observație critică, precum și multele observații critice politice nu sunt legate în niciun fel de calitatea de femeie a doamnei Dăncilă, de genul doamnei Dăncilă, ci exclusiv de calitatea de politician. Puteam la fel de bine să vorbesc despre frizura unui bărbat. Nu am discriminat în niciun fel, cu atât mai puțin nu am hărțuit-o. De asemenea, s-a ținut seama de faptul că doamna Dăncilă a renunțat la această coafură, imediat după ce am făcut observația estetică, și nu a depus nicio sesizare. S-a autosesizat în schimb CNCD și a emis acea amendă rușinoasă, rezultat clar al majorității politice din organism, care este identică cu cea din Parlament.

A fost o hotărâre profesionistă, rațională a Curții de Apel. Mai important mi se pare însă curajul judecătorului. Acest CNCD mi-a dat acea amendă pentru că era vorba de premierul PSD Dăncilă, și nu i-a dat nici măcar un avertisment senatorului PSD care a insultat-o într-un mod de nereprodus pe o colegă deputat, cu referință expresă la sexul respectivei doamne și nu a primit nici măcar o atenționare. Deci curajul acestui judecător de a da o asemenea sentință, când se exercită o presiune enormă de către PSD-ALDE asupra justiției din România.

Practic, magistrații sunt amenințați în fiecare oră prin legile pe care le vedem cu toții, prin amenințările șefului PSD și șefului ALDE la adresa magistraților. Într-o asemenea atmosferă în care procurori și judecători protestează în legătură cu agresiunea la adresa justiției, să iei o asemenea hotărâre, care nu este pe placul puterii, este un act de curaj, ceea ce mă face să sper că judecătorii și procurorii nu-și vor pierde curajul în fața războiului politic dus împotriva lor în clipa de față”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi 24.