E-mailul pe care l-ar fi dat Kovesi după înregistrările dintr-o şedinţă DNA a devenit public, fiind prezentat de România TV. Potrivit adresei, Laura Codruța Kovesi, șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA) spunea că cel care a furnizat înregistrarea va fi numit infractor. Şefa DNA, însă, nu a recunoscut existenţa mesajului.

E-mail-ul are patru pagini şi ar fi fost trimis de procurorul şef al DNA pe 20 iunie 2017, la ora 22:43.

“Trebuie să răspundă în faţa legii cel/cea care a înregistrat ilegal şi a dat public înregistrările cu şedinţa de lucru internă a DNA. (spun cel/cea pentru că cercul limitat de suspecţi are şi ‘ea’ şi ‘el’, dar îi voi numi de acum încolo ‘infractor’ – făra gen – pentru că asta este). În acest moment avem conturat un cerc de suspecti si vom afla cine este vinovat de aceasta fapta”, este un pasaj din e-mailul prezentat de România TV .

La conferinţa procurorului şef al DNA, din februarie, Laura Codruţa Kovesi a negat faptul că ar fi trimis respectivul e-mail.

“Nu am trimis nicio scrisoare procurorilor din subordine. Zeci de e-mail-uri trimit în fiecare zi. Nu ştiu la ce mail vă referiţi. (..) Daţi-mi voie să nu comentez dacă acel e-mail nu există. Dacă avem e-mailul original şi luăm nişte copii care au apărut în spaţiul public, eu vă spun la aces moment că nu am trimis scrisori, nu am făcut niciun fel de afirmaţii, e-mail-uri către colegii mei prin care să-i fi denigrat sau să fi vorbit urât cu ei”, spunea Kovesi.