“Referitor la stenogramele prezentate în presă în legătură cu dosarul accidentului din 20 octombrie 2015, fac următoarele precizări, pe care le consider necesare pentru informarea corectă a opiniei publice:

Datele prezentate în presă din aceste stenograme NU se referă la seara sau la momentul accidentului.

Mai mult decât atât, nu se arată data în care au fost înregistrate cele prezentate, iar în dosar nu se precizează cine sunt cei care poartă dialogul respectiv. Lămuriri în legătură cu ceea ce conțin stenogramele publicate și cu dialogul purtat în acestea poate să dea Poliția Rutieră.

Așa cum se arată și în rechizitoriu, viteza de deplasare a autoturismului în care mă aflam în momentul producerii accidentului a fost de 58 Km/h, încadrându-se în viteza legală. Pe parcursul întregii deplasări, viteza a fost de 60 Km/h, așa cum rezultă și din rechizitoriu. O viteză mai mare nici nu ar fi fost justificată, având în vedere că nu a existat niciun motiv de grabă. Din rechizitoriu rezultă că polițistului i s-a spus să se retragă din dispozitiv, având în vedere că era posibil să înceapă să plouă și că a refuzat. Așa cum rezultă și faptul că tuturor polițiștilor din dispozitiv li s-a transmis prin sistemul de comunicații că pe traseu urmează lucrările cu gropile în carosabil de pe Știrbei și că au confirmat.

Tot în rechizitoriu se arată că gropile respective nu erau semnalizate corespunzător, nu au fost respectate distanțele de amplasare a indicatoarelor, iar acestea nu erau reflectorizante.

Fac încă o data precizarea că nu am solicitat, nici verbal și nici prin ordin scris dispozitiv de însoțire. Nu am determinat prezența vreunui polițist pe motocicletă în dispozitiv, și nici viteza dispozitivului sau a motocicletei.

Așa cum am mai spus, am observat prezența unui motociclist în dispozitiv în perioada în care am îndeplinit funcția de premier interimar.

Dispozitivul de protecție și însoțire există în mod legal, în baza unui ordin scris – Planul de măsuri al Brigăzii Rutiere – aprobat de chestorul Marius Voicu, șeful Poliției Rutiere și al Poliției Capitalei.

Întrebările referitoare la organizarea, componența și funcționarea dispozitivului pot fi adresate Poliției Rutiere, responsabilă de aceste aspecte.



Deși Senatul a respins, în mod corect, pentru că sunt nevinovat, cererea de încuviințare a începerii urmăririi penale, am demisionat din Parlament și m-am pus la dispoziția Justiției.

Resping categoric orice asociere a stenogramelor prezentate astăzi în presă cu deplasarea în timpul căreia s-a petrecut accidentul”, a scris Gabriel Oprea, pe pagina sa de Facebook.