Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunțat duminică, 1 iulie, că a propus ca pragul la abuz în serviciu să fie echivalentul salariului minim brut, "dar nu un minim net, ci un minim brut".

"Am opinat - şi asta este propunerea noastră - ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim net, ci un minim brut. Noi avem la Comisia specială pe cineva care reprezintă Ministerul Justiţiei (...). Noi am transmis deja această propunere. (...) Dacă valoarea e sub înseamnă că nu prezintă pericol social şi fapta nu intră în sfera ilicitului penal, va rămâne în sfera ilicitului disciplinar. Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, se pune problema răspunderii penale, dar judecătorul are după aceea instrumente - şi procurorul, judecătorul în special - de a individualiza pedeapsa, pe de-o parte, modalitatea de executare a pedepsei, pe de altă parte, putând pronunţa şi amânarea executării pedepsei", a spus Toader, duminică, la RTV.