Este vorba despre cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, de suspendarea a oricăror decizii din partea CCR sau din partea celorlalţi factori implicaţi în procesul legislativ cu privire la legile justiţiei până la emiterea avizului Comisiei de la Veneţia şi respectarea întocmai a recomandărilor GRECO, amintește Mediafax.

Procurorii CSM au reacţionat marţi, 28 august, la declaraţiile lui Tudorel Toader, potrivit cărora Ministerul Public s-a îndepărtat de la rolul constituţional, şi precizează că acestea reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România, ei subliniind nevoia unui mesaj echilibrat.

Procurorii CSM mai subliniază nevoia unui mesaj public „echilibrat şi responsabil care să consolideze încrederea cetăţeanului în actul de justiţie, îndatorire care revine deopotrivă tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice', inclusiv ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

Precizările vin după ce Tudorel Toader a declarat, referitor la afirmaţiile lui Augustin Lazăr potrivit cărora evaluarea lui a venit brusc, că decizia nu este una nici din senin, nici circumstanţială, deoarece ministrul a observat cum Parchetul General s-a îndepărtat, treptat, de la rolul constituţional pe care îl are.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici circumstanţial. Am observat de-a lungul timpului cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat-treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Criteriile sunt cele din lege.Voi face evaluarea în maxim 30 de zile. Voi prezenta public rezultatele. Eu n-aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie. Decizia nu am luat-o din senin, nu a fost una datorată unor împrejurări”, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe 28 august, într-o declarație de presă.