Kim Kardashian, în vârstă de 37 de ani, a făcut o înregistrare pe care a postat-o pe Snapchat, după ce a observat că soțul ei nu-și poate dezlipi ochii de la Rihanna, potrivit thesun.co.uk.

Videoclipul cu momentul ciudat a ajuns viral pe rețelele de socializare. În imagini se poate vedea cum Kim filma cu telefonul prin sala de concert, atunci când a observat cum privirea lui Kanye este ațintită spre scenă.

see how fast Kim stoppped snapchatting when she caught Kanye eying up rihanna ?? pic.twitter.com/tAIqhtDIsB

— lewis aitken (@basicallylewis) June 28, 2018