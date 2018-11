Indiferent că e soare sau plouă, iarnă sau vară, își pune în picioare ghetele rebound și iese la alergat în aer liber. Îmbină în acest mod exercițiile de cardio cu cele de de streching și de relaxare, reușind să ardă astfel chiar și 1000 de calorii într-o oră și să își tonifieze silueta. Rezultate mult mai bune decât dacă ar face acest lucru fără ghete în picioare.

„Eu și în Miercurea Ciucu ies la alergat pe ghete iarna, dacă nu e zăpadă. Mă îmbrac bine, îmi pun fular și șapcă ori căciulă, pentru că încep să transpir după cinci minute. Nu mă opresc timp de o oră, iar la final intru rapid în casă. Acesta este secretul de a alerga la zero grade Celsius. Când e cald, însă, în special când sunt în Spania, alerg în parcuri, pe plajă sau pe promenada de pe malul mării. Dacă aș alerga fără ghete, aș arde cam 300 de calorii într-o oră. Când am ghetele în picioare ard cel puțin dublu. Apoi, îmi iau si gantere de 1 kilogram în mâini, sau chiar sticle cu apă plată, și fac exerciții cu ele. Ajung în final, după o oră, să ard 1000 de calorii și să am toți mușchii tonifiați. Am avantajul că ghetele îmi protejează coloana și articulațiile, nu sunt șocuri pe genunchi, așa cum se întâmplă când alergi în special pe asfalt. Simți că zbori atunci când alergi', declară Kinga Sebestyen.

