FOTO. Cât costă geaca purtată de Klaus Iohannis la urcarea pe vârful Moldoveanu

Atletul Polgar Levente Ioan a scris pe Facebook că a participat la o competiție, iar pe vârful Moldoveanu l-a întâlnit pe președintele Iohannis, cu care a vorbit.

„Traseul competiției de ieri la care am participat (voi scrie în altă postare despre) a urcat și pe vârful Moldoveanu, unde l-am întâlnit pe domnul președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat”, a scris acesta.

Atletul a postat și o fotografie alături de președintele Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis pe vârful Moldoveanu alături de atletul Polgar Levente Ioan

Echipare de munte

Șeful statului este îmbrăcat într-o geacă de munte cu glugă, pantaloni scurți albi, șosete groase și bocanci.

Pe geacă apare clar logoul brandului 66 North, o marcă de haine din Islanda.

Conform descrierii de pe site-ul producătorului, aceasta este realizată din două straturi de material, oferă protecție contra vântului și apei și este izolată pentru a menține căldura.

Prețul modelului purtat de către președintele Iohannis este de 550 de euro pe pagina producătorului.

Haina purtată de președintele Iohannis oferă protecția la vânt și apă și costă 550 de euro

66 North este o marcă de haine specializate, fondată în Islanda în anul 1926 cu scopul de a proteja pescarii și muncitorii care lucrează în Atlanticul de Nord, unde hainele potrivite literalmente fac diferența între viață și moarte.

Numele mărcii provine de la Cercul Polar, aflat la o latitudine de 66 de grade nord de Ecuator.

Carmen Iohannis, cu tricolorul

Carmen Iohannis, soția președintelui, a postat la rândul său o fotografie de pe munte, reactualizându-și poza de profil.

Și aceasta este îmbrăcată cu o haină groasă și pantaloni de drumeție. Soția președintelui ține steagul României și este surprinsă în cadru lângă monumentul care semnalează înălțimea de 2.544 de metri a vârfului Moldoveanu, cel mai înalt din România.

Nu este prima dată când cuplul prezidențial apare în drumeții pe munte. Șeful statului a apărut de-a lungul timpului în mai multe vizite în diverse masive și la schi.

