Marţi, preşedintele are în program o vizită la Asociaţia Senegaleză pentru protejarea copiilor cu deficienţe mintale (ASEDEME).

Miercuri, preşedintele vizitează Insula Gorée, aflată în patrimoniul UNESCO, fost avanpost al comerţului cu sclavi. Va avea întâlniri cu oficialităţile locale şi va vizita Casa de sclavi. De asemenea, cuplul prezidenţial va face o vizită la Liceul de fete Mariama Ba.

Joi, la ora 13:00, are loc primirea de către preşedintele Republicii Senegal, Macky Sall, la Palatul Prezidenţial, a preşedintelui Klaus Iohannis. Sunt programate ceremonia primirii oficiale, convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, semnare de documente oficiale şi declaraţii de presă comune.

La ora 18:00, preşedintele va asista la inaugurarea Casei Naţiunilor Unite din Senegal, împreună cu preşedintele Republicii Senegal, Macky Sal.

De asemenea, va participa la vernisajul expoziţiei „Măşti tradiţionale africane – Măşti tradiţionale româneşti”, organizate în cooperare cu Muzeul Ţăranului Român.

Klaus Iohannis va vizita şi Muzeul Civilizaţiilor Negre din Dakar, în jurul orei 21.00. Tot atunci, şeful statului va avea o întâlnire cu foşti studenţi din Senegal care au studiat în România.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României față de continentul african. Avem o nouă strategie față de Africa și ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Și chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja și dacă vreți să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african”, a declarat luni Klaus Iohannis, pentru Libertatea.

Klaus Iohannis și-a început turneul în Africa în 14 noiembrie și îl va încheia în 23 noiembrie. Președintele a bifat patru țări: Kenya, Tanzania, Capul Verde şi Senegal.

„Vizitele preşedintelui României în Africa reprezintă primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani şi vizează relansarea relaţiilor României cu continentul african, atât în relaţia directă a ţării noastre cu statele africane, cât şi ca parte a efortului comun de la nivel european, în contextul mai larg al nevoii de revigorare a relaţiilor Uniunea Europeană – Africa în spiritul unui nou parteneriat. Astfel, aceste vizite urmăresc relansarea dialogului politic la nivel înalt cu statele menţionate şi redinamizarea relaţiilor economice şi sectoriale, urmărind deschiderea şi valorificarea de noi oportunităţi de colaborare în domenii de interes comun, inclusiv cele privind gestionarea provocărilor la nivel global”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

