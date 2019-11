De Octavian Cojocaru,

Oamenii dăduseră năvală pentru a pleca spre casele lor, după ce asistaseră la meciul de fotbal american dintre Oakland Raiders și Detroit Lions, a notat CNN.

Un bărbat a căzut pe linii chiar când garnitura de tren intra în stație. Un angajat al BART (Bay Area Rapid Transit) a văzut scena și a avut o incredibilă prezență de spirit apucându-l pe bărbatul e pe linii și trăgându-l din fața trenului.

„Când trenul s-a apropiat, m-am ridicat de pe scaunul meu. Toată lumea își îndreptase atenția spre tren.

Am auzit agitația în stânga mea și am văzut cum angajatul de la BART l-a tras pe omul respectiv de pe șine.

Lumea a fost șocată de cât de aproape a fost. Lucrătorul de la BART s-a supărat pe cel care căzuse, fiindcă n-a fost atent, dar apoi s-au îmbrățișat”, a declarat, pentru CNN, Tony Badilla, cel care a filmat momentul în care cei doi s-au îmbrățișat.

Numele eroului este John O’Connor și lucrează la BART de 24 de ani. El a fost conductor de tren, apoi a devenit supraveghetor de transport.

Cei de la BART au mai precizat că bărbatul salvat, a cărui identitate n-a fost făcută publică, era beat, de aceea a picat pe linii.

Here is the dramatic platform video of our humble hero John O’Connor saving a man’s life at the Coliseum station Sunday night. John is a Transportation Supervisor and has worked at BART for more than 20 years. An amazing rescue. pic.twitter.com/KrO75nqPYb