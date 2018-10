Lidia Buble îşi aduce aminte de momentele în care, în copilărie, primea bătaie de la părinţii ei. Fanii s-au amuzat copios, iar unii dintre ei i-au spus că nu pare că ar fi fost un copil neastâmpărat.

„Bănuiesc că deja ştiţi cu toţii că mai am încă zece fraţi deci, în total, suntem 11. Deci, dintre toţi 11 eu eram capul răutăţilor de fiecare dată. Băi, câte prostii făceam! Eu dădeam startul la tot, dar am şi luat cea mai multă bătaie! Măi, am mâncat la bătaie, pe pită! Ce mi se părea cel mai amuzant şi râd şi acum când îmi aduc aminte că, la un moment dat, efectiv nu mai puteam să mai adorm seara dacă nu luam, cel puţin, o palmă. Deci trebuia să-mi dai o palmă ca să adorm. Mi se părea ceva anormal să adorm fără să iau bătaie. Măi, eram rea! Deci, mă băteam cu toţi băieţii pe care îi întâlneam. La şcoală, pe lângă bloc, pe stradă, pe scara blocului, cu fraţii mei din casă… peste tot mă băteam încontinuu. Iar la şcoală, ştiţi şi voi că în carnetele de note, undeva la spate, sunt nişte pagini pe care poţi să scrii, nu ştiu, dacă copilul nu este cuminte la şcoală, unde scriau profesorii, deci nu mai aveam loc! Au început să scrie pe paginile cu note”, a spus Lidia Buble pe reţelele sociale.

Recent, Lidia Buble a răcit foarte tare și le-a împărtășit și fanilor care este starea ei, dar și cine este vinovat pentru situația în care se află. De la primele ore ale dimineții, artista s-a trezit răcită și cu dureri mari de cap.

