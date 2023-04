Articolele din Codul de Reglementare a conținutului audiovizual în baza cărora postul RTV a fost sancționat cu amenda de 100.00 de lei pentru două emisiuni despre moartea jurnalistei Iulia Marin sunt:

Bălașa nu a dorit nicio sancțiune spunând că: „Nu am să fiu niciodată de acord cu a face educație cu parul.”

Mircea Toma, care a votat tot pentru afișarea mesajului, a spus că: „Ce văd eu ratat este că un text care stă pe ecran 10 minute de la 19.00 are mai multă penetrare la public decât o amendă.”

„Din punctul meu de vedere, este nevoie de un semnal, un simbol prin care CNA, în rolul lui corector și educativ, să transmită acestui post de televiziune că abordarea în privința demnității umane în ultimul an nu pare a fi pe drumul cel bun”, referindu-se la cele 14 sancțiuni date postului în ultimul an – numai pe demnitate umană.

Monica Gubernat a propus amenda. „Fac această propunere raportându-mă la cadrul legal și mai ales la istoricul pe care această instituție o are. O propunere de 100.000 de lei amendă, cea mai mare amendă pe care o poate da CNA, pentru discriminare”, a spus ea.

Orsolya Borsos: „Eu am rămas cu un gust foarte amar după aceste două emisiuni. Am considerat că este un subiect de interes public. Am simțit nevoia de o dezbatere care să oprească stigmatizarea și discriminarea, nu să le alimenteze.

Aici nu vorbim doar de afecțiunile psihice ale Iuliei Marin. Este vorba și despre depresie, anxietate, alte boli psihice, în forme mai ușoare sau mai puțin ușoare, supuse unor discriminări. Trag un semnal de alarmă, când se vorbește despre astfel de cazuri să fie mai multă atenție și mai puține stereotipuri și prejudecăți.”