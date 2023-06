Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit omologului său american, Joe Biden, pentru noul pachet de asistență în domeniul securității în valoare de 2,1 miliarde de dolari (1,6 miliarde de lire sterline) anunțat vineri, scrie The Guardian.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Zelenski a afirmat că această contribuție este „mai importantă ca niciodată”, în contextul prăbușirii barajului de la Nova Kahovka.

„Apreciem sprijinul puternic acordat conducerii Ucrainei, în lupta noastră împotriva agresiunii ruse, din partea poporului american. Pe fondul terorii rusești fără precedent și al ecocidului provocat de explozia centralei energetice de la Kahovka, acest lucru este mai important ca niciodată. Pas cu pas ne apropiem tot mai mult de eliberarea pământului ucrainean!”, a scris liderul de la Kiev.

Thank you @POTUS for the $2.1 billion security assistance package. We appreciate the strong leadership support of ?? in our fight against Russian aggression from the ?? people. Amid unprecedented ?? terror and ecocide due to the explosion of the Kakhovka HPP, this is more…