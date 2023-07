Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, s-a angajat să sporească asistența umanitară și militară neletală a țării sale pentru Ucraina, după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski la Kiev, informează The Guardian.

În cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea celor doi lideri, acesta a declarat că va extinde amploarea livrărilor față de anul trecut, când a furnizat materiale precum căști și veste antiglonț.

Yoon a adăugat că ajutorul umanitar va fi majorat la 150 de milioane de dolari în 2023, de la 100 de milioane de dolari anul trecut, potrivit Agenției France-Presse.

Coreea de Sud, al nouălea exportator de arme din lume, a trimis asistență umanitară în Ucraina și a vândut, de asemenea, tancuri și obuziere Poloniei – un aliat cheie pentru Kiev în lupta cu forțele ruse.

