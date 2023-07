Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa este „pe deplin pregătită” să înceapă discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană, scrie The Guardian.

Liderul ucrainean a precizat, în discursul său video de luni seară adresat națiunii, că a purtat o serie de discuții cu conducerea militară, în cadrul unei întâlniri care s-a axat pe problemele de pe linia frontului. Discuțiile au vizat zonele „în care avansăm și cele în care forțele ucrainene sunt în defensivă”.

„În toate zonele, prima sarcină este de a distruge ocupanții, echipamentele, proviziile, depozitele și cartierele generale ale acestora, pe cât posibil. Rusia trebuie să piardă în fiecare zi – așa este corect”, a adăugat liderul de la Kiev, în discursul său.

