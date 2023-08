„Dacă Rusia continuă să domine Marea Neagră, în afara teritoriului său, blocând sau trăgând din nou asupra noastră, lansând rachete în porturile noastre, Ucraina va face același lucru. Aceasta este o apărare justă a oportunităților noastre, a oricărui coridor. Nu avem atât de multe nave. Dar ei ar trebui să înțeleagă clar că, la sfârșitul războiului, vor avea zero nave, zero”, a afirmat Zelenski.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va riposta în fața Rusiei în Marea Neagră pentru a se asigura că zona nu este blocată și că poate importa și exporta cereale și alte bunuri, relatează The Guardian.

„Există o mulțime de ocupanți în această zonă – probabil că numărul lor pe metru pătrat este același cu numărul de mine. (…) Am ajuns deja la prima linie de apărare a ocupanților. Prima linie este foarte dificilă, dar militarii noștri o străbat și avansează. Această mișcare este încetinită de câmpurile minate și de lipsa noastră de aviație”, a mai spus el.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a dejucat o încercare a unor hackeri ruși de a accesa sistemul informațional de luptă al forțelor armate ucrainene, a anunțat marți SBU, relatează agenția Reuters, citată de The Guardian.

The Guardian precizează că informațiile transmise de guvernator nu au fost verificate în mod independent.

Roman Starovoyt, guvernatorul regiunii Kursk din Rusia, a afirmat că o dronă „kamikaze” a Ucrainei a căzut lângă mănăstirea Sfântul Nicolae Gornalsky din regiune, rănind un copil, relatează The Guardian.

18:29 - Acum 4 ore SBU anunță că a reținut un colaborator acuzat că a ajutat forțele ruse să tortureze localnici

Suspectul din Herson a fost reținut sub acuzația că a fost implicat în represiunile rusești împotriva localnicilor în perioada în care orașul se afla sub ocupația forțelor Moscovei, a anunțat marți, 8 august, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează The Kyiv Independent.

Potrovit SBU, suspectul a cooperat în mod voluntar cu forțele rusești atunci când acestea au invadat Hersonul anul trecut și a primit un loc de muncă la un centru de detenție local. El a escortat ucraineni răpiți în celulele închisorii, unde erau apoi torturați, precizează reprezentanții Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Ancheta a arătat că presupusul colaborator i-a bătut pe prizonieri, le-a confiscat obiectele personale și i-a ținut fără mâncare și apă „pentru o perioadă lungă de timp”, notează sursa citată.

„În timp ce folosea violența fizică împotriva victimelor, colaboratorul a amenințat în mod repetat că le va ucide”, a scris SBU pe Telegram.

După ce armata ucraineană a eliberat orașul Herson, suspectul s-a ascuns, fiind găsit în cele din urmă de agenții SBU. Reședința sa a fost percheziționată și acolo au fost găsite documente care confirmă faptul că a cooperat cu forțele de ocupație ruse, a solicitat cetățenia rusă și a depus un „jurământ de loialitate” față de Moscova, mai precizează SBU.

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 15 ani de închisoare.

Ucraina a eliberat orașul Herson și alte așezări de pe malul vestic al râului Nipru în noiembrie 2022. Partea regiunii Herson de pe malul estic al râului rămâne sub ocupație rusă.