Două rachete au fost doborâte în zona strâmtorii Kerci, care desparte Crimeea de teritoriul rus, a declarat șeful instalat de Moscova în regiunea ucraineană anexată, Serghei Aksionov, pe canalul Telegram, relatează agențiile ruse de presă de stat TASS și Interfax.

„În zona strâmtorii Kerci, forțele de apărare aeriană au doborât două rachete inamice. Podul din Crimeea nu a fost avariat”, a scris Aksionov, referindu-se la podul care traversează strâmtoarea.

Oleg Kryuchkov, un alt oficial rus din Crimeea, a precizat că, în timpul atacului, serviciile speciale au creat o perdea de fum pe pod.

El a adăugat și că traficul pe pod va fi reluat în curând.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu un nor gros de fum în jurul podului Crimeei.

Something big happening on the Crimean bridge. Officials announced that traffic over the bridge has been stopped pic.twitter.com/y8d2piYlZ2

Two missiles shot down over the Kerch Bridge – „head” of Crimea Aksenov.

The crossing was allegedly not damaged.



Aksenov’s „advisor” claims that the smoke on the bridge is a „smoke cover” created by rescue services. He says traffic will resume moving in the nearest future.



By… pic.twitter.com/XOwOT5f3pD