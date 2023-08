Ministerul britanic al Apărării vorbește, în raportul său din 13 august privind evoluția războiului din Ucraina, despre o posibilă reconfigurare a grupării de mercenari Wagner din cauza problemelor financiare.

„Grupul Wagner se îndreaptă probabil spre un proces de reducere a personalului și de reconfigurare, în mare parte pentru a face economii la cheltuielile salariale într-o perioadă de presiune financiară”, se precizează în raportul citat.

Specialiștii britanici menționează că după rebeliunea eșuată a șefului Wagner, Evgheni Prigojin, din luna iunie, „statul rus a acționat împotriva unor alte interese de afaceri” ale acestuia și „există o posibilitate realistă ca Kremlinul să nu mai finanțeze grupul”.

„Dacă statul rus nu mai plătește Wagner, al doilea cel mai plauzibil plătitor este reprezentat de autoritățile belaruse”, ceea ce ar reprezenta „o scurgere semnificativă și potențial nedorită a resurselor modeste ale Belarusului”, se mai menționează în raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 August 2023.



