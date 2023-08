Viceministrul ucrainean al Apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat luni că Rusia își continuă ofensiva în estul țării și își intensifică activitatea în apropiere de orașele Kupiansk și Lîman, relatează CNN.

„În prezent, există o anumită scădere a numărului de atacuri și a munițiilor folosite de inamic în est, dar acest lucru nu înseamnă că inamicul a renunțat la planurile lui”, a afirmat Maliar, într-o postare pe Telegram. În prezent, inamicul se regrupează și încearcă să-și restabilească capacitățile pierdute. Luptele continuă”, a precizat ea.

„Apărătorii noștri au reușit să împiedice înaintarea inamicului și au redus semnificativ potențialul său ofensiv”, a adăugat viceministrul ucrainean.

Lupte grele continuă, de asemenea, în apropiere de Bahmut, a mai anunțat Maliar, adăugând că forțele ruse încearcă să recupereze terenul pierdut în zonele de la vest de Klishchiivka și de la vest de Andriivka și Kurdyumivka. Ucraina a reușit să mai elibereze încă trei kilometri pătrați în zona Bahmut, ceea ce aduce suprafața totală recucerită la 40 de kilometri pătrați, a precizat ea.

În sud, forțele de apărare ucrainene desfășoară operațiuni ofensive în zonele Melitopol și Berdiansk, potrivit lui Maliar.

„În direcția Urozhaine, la sud și sud-est de Staromayorsk, în regiunea Donețk, ele (forțele ucrainene, n.r.) au reușit și își consolidează pozițiile obținute”, a adăugat Maliar. „În cursul ofensivei, forțele de apărare ucrainene din sectorul Tavria continuă să elibereze Urozhaine”, a mai susținut Maliar.

Kievul a respins criticile potrivit cărora trupele sale nu avansează suficient de repede, afirmând că se concentrează pe distrugerea capacităților Rusiei și pe perturbarea logisticii armatei ruse.

„Sarcina forțelor armate ucrainene nu este de a organiza bătălii pe scară largă pentru fiecare așezare pe drumul spre granițele din 1991, ci de a distruge sistematic capacitățile armatei inamice: logistica, potențialul tehnic, ofițerii și personalul acesteia. Iar astăzi, apărătorii ucraineni fac față acestei sarcini sută la sută”, a afirmat luni Mihailo Podoliak, un consilier de rang înalt al președintelui Volodimir Zelenski, într-o postare pe Twitter.

