Andriy Yermak, șeful cancelariei președintelui ucrainean, afirmă că Volodimir Zelenski și echipa lui au avut o „conversație sinceră” despre situația de pe linia frontului de sud în timpul vizitei lor de marți din regiunea Zaporojie, scrie The Guardian.

South of Ukraine. Together with President and the team met with our soldiers today. Had a frank conversation about the situation at the frontline as well as needs and current issues with our heroes.

It is a great honor for me to be here. pic.twitter.com/aROC5JncUY