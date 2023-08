Forțele aeriene ucrainene au declarat miercuri că un grup mare de drone rusești a atacat infrastrucruta portuară ucraineană de la Dunăre, în apropiere de granița cu România, scrie The Guardian.

Martorii din zonă au scris pe rețelele de socializare că au auzit tiruri ale sistemelor de apărare aeriană în zona din apropierea a două porturi dunărene- Ismail și Reni.

????Tonight another blow was struck on the Danube port of Ukraine Reni. Local authorities recognize drone arrivals at grain and maritime infrastructure facilities, as well as storage facilities pic.twitter.com/aQGZr17XNm

Guvernatorul regiunii sudice Odesa, Oleg Kiper, le-a cerut locuitorilor din districtul Ismail să se pună la adăpost în jurul orei 1:30 și a anulat alerta de raid aerian o oră mai târziu.

russia attacked Odesa region twice overnight with drones



The primary target was the port and grain infrastructure in the southern part of the region.



As a result of enemy hits, storage facilities and grain silos were damaged at one of the Danube ports. The resulting fires were… pic.twitter.com/7KRCfINzKl