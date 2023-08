Forțele ruse au lovit centrul orașului Cernihiv din nordul Ucrainei în dimineața zilei de 19 august, probabil cu o rachetă balistică, au anunțat autoritățile citate de Ukrainska Pravda. Cel puțin cinci oameni au murit și 42 au fost răniți, a transmis ministrul de Interne, Igor Klymenko.

„Inamicul a tras asupra centrului orașului Cernîjiv. Probabil o rachetă balistică. Rămâneți la adăpost”, a scris pe Telegram, Viaceslav Chaus, ședul administrației regionale Cernihiv.

„Dimineața de sâmbătă, festivă. Oamenii au ieșit din biserică cu coșuri de mere sfințite. Până la ora 13:00, se știe că 42 de persoane au fost rănite în urma unei lovituri rusești asupra Teatrului Dramatic din Cernihiv. 5 persoane au murit. 37 de persoane au fost rănite, dintre care 11 copii. Tuturor li se acordă asistență medicală”, a scris și ministrul Igor Klymenko pe aceeași rețea socială.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h