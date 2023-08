Secretarul de stat american Antony Blinken a dat asigurări că SUA vor fi mereu alături de Ucraina, într-un mesaj publicat pe rețeaua X (fostul Twitter), în care a condamnat atacul lansat sâmbătă de forțele ruse asupra orașului ucrainean Cernihiv, soldat cu cel puțin 7 morți și 144 de răniți.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi încă un atac oribil cu rachete asupra civililor nevinovați din Cernihiv. Deplângem această pierdere tragică de vieți omenești, iar inimile noastre sunt alături de familiile victimelor. Statele Unite vor fi întotdeauna alături de poporul ucrainean. Rusia trebuie să pună capăt războiului său brutal acum”, a transmis Antony Blinken.

La rândul său, ambasadoarea SUA în Ucraina, Bridget A. Brink, s-a declarat „îngrozită” de atacul asupra orașului ucrainean.

„Îngrozită de vestea atacului (…) asupra centrului istoric din Cernihiv. Bărbați, femei și copii nevinovați care se bucură de o sâmbătă frumoasă – o sărbătoare în Ucraina – nu ar trebui să sfârșească niciodată uciși sau răniți. Atacurile cu rachete și drone ale Rusiei asupra orașelor, porturilor și oamenilor din Ucraina reflectă adâncimile la care s-a scufundat Rusia și trebuie să înceteze. Împreună cu poporul ucrainean, deplângem această tragedie”, a scris ambasadoarea pe aceeași rețea socială.

