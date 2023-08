Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut luni un discurs în Parlamentul Danemarcei, mulțumind țării nordice pentru asistența miliară oferită și dând asigurări că țara sa va rezista în fața agresiunii ruse, relatează Ukrainska Pravda.

„Acum, răul rusesc lovește cu durere și moarte orașele și satele ucrainene și spune deschis că nu se va limita la Ucraina. Apoi, după țara noastră, vor să ducă această suferință mai departe în Europa și mai departe în lume. Sunt sigur că auziți acest lucru de la Moscova. Toți vecinii Ucrainei sunt în pericol dacă Ucraina nu rezistă”, a spus Volodimir Zelenski.

