Război în Ucraina, ziua 644 | Rusia și-a făcut "un stoc mare de rachete" înaintea iernii, avertizează NATO, în timp ce Moscova anunță că a cucerit un sat lângă Bahmut

După ce nu a reuşit să avanseze atât de mult pe cât spera în contraofensiva sa de vară, Ucraina se pregăteşte de o iarnă în defensivă, în faţa unei armate ruse care desfăşoară ofensive cu forţe din ce în ce mai multe în Donbas, ceea ce i-a permis să preia iniţiativa pe frontul de est, relatează agenspaniolă de presă EFE.

În aceste condiţii, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi seara, în discursul său către naţiune, că a ordonat o „întărire semnificativă” a fortificaţiilor defensive ale Ucrainei.

„Fonduri există şi deciziile au fost luate. Acum trebuie desfăşurate lucrări corespunzătoare pe teren. Totul a fost perfect detaliat. Există suficiente mine (explozive) şi ciment”, a spus Zelenski despre ordinele pe care le-a dat autorităţilor competente.

The Staff carried out an important analysis of recent attacks against Ukraine – missiles, massive drone strikes.



