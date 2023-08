Procesul, care a fost intentat pe 1 august, include și acuzații de hărțuire religioasă și rasială, discriminare, agresiune și detenție ilegală. Arianna Davis, Crystal Williams și Noelle Rodriguez sunt fostele dansatoare care au intentat procesul. Ele susțin că au fost „forțate să suporte un comportament denigrator din punct de vedere sexual” și au fost „presate să participe la spectacole sexuale deranjante” între 2021 și 2023.

Mărturia unei dansatoare împotriva lui Lizzo

Printre afirmațiile împotriva lui Lizzo se numără faptul că „a exercitat presiuni asupra doamnei Davis pentru a atinge sânii” unei interprete într-un club de noapte din Amsterdam, iar doamna Davis, după ce s-a opus, a consimțit în cele din urmă „temându-se că ar putea să îi afecteze viitorul în echipă” dacă nu ar fi făcut acest lucru.

Lizzo este, de asemenea, acuzată, împreună cu coregrafa de dans Tanisha Scott, că a făcut body shaming (blamarea felului în care arată corpul unei persoane) la adresa Ariannei Davis. Dansatoarea susține că cele două au întrebat-o dacă „se lupta cu ceva, deoarece părea mai puțin dedicată rolului ei în distribuția de dans”, notează și bbc.com.

Deși nu au fost niciodată menționate în mod explicit, întrebările „i-au dat doamnei Davis impresia că trebuie să explice creșterea ei în greutate și să dezvăluie detalii personale intime despre viața ei pentru a-și păstra locul de muncă”, se arată în proces.

Acuzații de discriminare rasială la proces

În plus, în proces a fost amintit că Shirlene Quigley, căpitanul echipei de dans a lui Lizzo, a impus convingerile sale creștine asupra interpreților și i-a ironizat pe cei care au făcut sex premarital. De asemenea, ea este acuzată că a discutat deschis despre virginitatea uneia dintre fostele dansatoare și că a postat despre aceasta pe rețelele de socializare.

Acuzații, inclusiv de discriminare rasială, sunt, de asemenea, aduse echipei de management a companiei de producție Big Grrrl Big Touring, Inc. Se susține că membrii de culoare ai trupei de dans au fost „tratați diferit” față de ceilalți membri ai echipei. Ele au fost acuzate că sunt „leneșe, neprofesioniste și că au atitudini proaste”.

Lizzo și compania ei, acuzate că nu au plătit salariul la timp

De asemenea, reclamanții susțin că Lizzo și echipa companiei de producție nu i-au plătit în mod echitabil în timp ce se aflau în unele părți ale turneului european al lui Lizzo. Aceștia susțin că li s-a oferit doar 25% din salariul compensatoriu săptămânal în timpul în care nu au cântat în turneu, în timp ce alți artiști au primit 50% și, de asemenea, susțin că li s-a spus să nu lucreze la alte proiecte în timpul turneului.

Două dintre cele trei dansatoare implicate în proces, doamnele Davis și Williams, au cunoscut-o pe Lizzo în martie 2021, în timp ce se pregăteau să concureze în cadrul reality show-ului Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, se arată în proces. Cea de-a treia, dna Rodriguez, a fost angajată mai târziu, în mai 2021, pentru a juca în videoclipul Rumours al lui Lizzo. Ea a rămas apoi parte din trupa de dans, adaugă aceasta.

Dansatoarele Davis și Williams au fost concediate din echipa de dans, iar Rodriguez a demisionat ulterior, după ce a văzut cum au fost tratate colegele ei.

