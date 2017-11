Primarul General, Gabriela Firea, a avut astăzi la sediul Municipalității o întâlnire de lucru cu Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, pentru a stabili modalităti concrete de colaborare în vederea dezvoltării unor proiecte importante pentru bucureșteni, în special cele ce privesc locuințe sociale și pentru tineri.

Agenda discuțiilor a cuprins, printre altele, transferarea unor terenuri din proprietatea statului și administrarea MApN în proprietatea Municipiului București, în vederea construirii de locuințe sociale și pentru tineri, dar și pentru realizarea unor investiții care vizeaza sistematizarea circulației. “ Una dintre problemele cu care se confruntă Capitala și pe care ne dorim să o rezolvăm cât mai rapid este deficitul de locuințe. Am înființat Trustul de Construcții Metropolitane care are ca obiectiv construirea unor ansambluri de locuințe, la prețuri mult mai mici, destinate atât categoriilor sociale defavorizate, cât și tinerilor care nu-și permit să achiziționeze o locuință de pe piața liberă. O primă măsura pe care am întreprins-o a fost identificarea unor terenuri care să se preteze la astfel de investiții. O parte dintre acestea nu sunt, însă, în proprietatea municipiului București, ci în proprietatea statului și administrarea MAPN. De aceea venim cu propunerea de a constitui un grup de lucru tehnic, format din specialiști ai PMB și MApN, care să ia măsurile necesare astfel încât sa putem declansa cat mai urgent procedurile juridice necesare pentru preluarea terenurilor si demararea investitiilor ”, a declarat primarul Gabriela Firea.

Trei terenuri vor fi preluate de la MApN pentru comnstruirea de șosele noi

În cadrul întrevederii s-au stabilit suprafețele de teren pe care Municipalitatea intenționează să dezvolte proiecte imobiliare, acestea fiind situate în următoarele zone din Capitală: strada Odăi, în suprafață de cca 9.000 mp, str. Dimitrie Pompeiu, cca 40.000 mp și str. Gheorghe Pătrașcu, cca 9.000 de mp. Totodată, cei doi oficiali au convenit ca Municipalitatea să mai preia încă trei terenuri de pe Șoseaua Olteniței, Prelungirea Ghencea și Șoseaua Antiaeriană pentru realizarea unor artere noi sau construirea unor pasaje, situate pe inelul median al Capitalei.

“ Vom aloca resursele tehnice și juridice necesare pentru ca vrem să sprijinim atât proiectele sociale pe care doriți să le implementați, cât și cele care vizează infrastructura orașului”, a declarat Ministrul Apărării, Mihai Fifor.

